Cambios a símbolos capitalinos genera rechazo en Venezuela

participaron en la consulta.

Todo cambia, yo veo que es normal y no tan grave (el cambio de símbolos), solo que uno se acostumbra a ver siempre lo mismo, pero a mí no me molestó, dijo a la AP Miguel Burgos, de 74 años, desde la plaza donde recientemente se hizo la presentación de los nuevos símbolos, en el centro de Caracas.

Según comunicado de la ANH, una decisión de esa naturaleza debe ser sometida a la más amplia consulta, entre otras, con la Academia Nacional de la Historia, por ser esta institución una de las autorizadas para emitir opinión razonada sobre el tema, se lee en el escrito publicado en abril en su página web.

La reivindicación indígena es merecedora, es digna de que exista. El punto no está en eso, el punto está en que por reivindicar uno, ocultas completamente a otro como si tú fueras descendiente de alguien que te da vergí¼enza, explicó Straka.