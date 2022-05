Niña de 9 años sobrevive al ataque de un puma en EEUU

Una niña de 9 años sobrevivió al ataque de un puma tras adentrarse en un sendero con dos amigos durante una acampada en el noreste del estado de Washington.

El ataque ocurrió el sábado por la mañana cerca de Fruitland, Washington. La niña se defendió mientras sus amigos huyeron corriendo. Los adultos llegaron rápido al lugar y se encontraron con la pequeña cubierta de sangre. Otros encontraron al joven felino y lo mataron.

La menor fue trasladada de inmediato en avión a un hospital, donde se está recuperando después de una cirugía por múltiples heridas en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

Los ataques de pumas son inusuales y han causado apenas dos víctimas mortales en el último siglo en el estado de Washington, señaló Staci Lehman, vocera del Servicio de Pesca y Vida Silvestre.

En este caso, esta niña no hizo nada mal, dijo. Ocurrió muy rápido, y no hay nada que pudiese haber hecho para evitarlo.

Cualquiera que se encuentre en esa situación debería gritarle al animal y tratar de hacerse ver más alto que él, añadió. Y si el felino ataca defiéndase todo lo posible y trate de mantenerse en pie.

No le dé la espalda. No desvíe la vista del animal, agregó Lehman. Y no corra.

Esta historia se corrigió para indicar que Fruitland, Washington, se encuentra al este del estado, no en el noroeste.