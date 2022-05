Jurado escucha los argumentos finales en el juicio de Depp

y enfrenté la ira de nuestra cultura.

Ella no menciono su nombre. No tenía, dijo Chew. Todos sabían exactamente a quién y a qué se refería la señora Heard.

Los abogados de Heard dicen que Heard no puede ser responsabilizada por el titular porque ella no lo escribió, y que los dos pasajes en el artículo no son sobre las acusaciones de abuso en sí, sino sobre cómo la vida de Heard cambió después de que las hizo.

Rottenborn dijo al jurado que incluso si ellos tienden a creer la afirmación de Depp de que él nunca abusó de Heard, ella todavía puede ganar el caso porque tiene el derecho, por la Primera Enmienda Constitucional estadounidense (que defiende la libertad de expresión), a debatir sobre asuntos públicos.