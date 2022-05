Fallece el tecladista fundador de Depeche Mode Andy Fletcher

Andy Fletch Fletcher, tecladista de la banda electrónica británica Depeche Mode por más de 40 años falleció. Tenía 60 años.

Depeche Mode anunció el deceso de su miembro fundador en sus redes sociales oficiales.

Una persona cercana a la banda dijo que Fletcher falleció el jueves de causas naturales en su casa en Gran Bretaña. La persona habló bajo condición de permanecer en anonimato por no estar autorizada para hacer declaraciones públicas.

Estamos impactados y llenos de una tristeza abrumadora por el prematuro deceso de nuestro querido amigo, familiar y compañero de banda Andy ˜Fletch™ Fletcher, señalaban los comunicados publicados por la banda. Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación alegre, una buena risa o una cerveza bien fría.

Fletcher formó Depeche Mode junto con otros músicos electrónicos Vince Clarke y Martin Gore, así como el vocalista Dave Gahan, en Basildon, Inglaterra en 1980.

La banda encontró la fama un año después con su álbum debut Speak and Spell, que comenzaba con el éxito modesto New Life y terminaba con una de sus canciones ahora clásicas: Just Can™t Get Enough.

Clarke dejó el grupo y fue reemplazado por Alan Wilder tras este álbum.

El grupo encontró éxito internacional con Some Great Reward de 1984 y el sencillo People are People y continuó ampliando su prominencia en las décadas de 1980 y comienzos de 1990.

Fletcher tocó el teclado en álbumes clásicos de Depeche Mode como Music for the Masses, Black Celebration y Violator.

El primero de esos álbumes llevó a una gira mundial y aun álbum en vivo, un documental y un concierto legendario en el Rose Bowl en Pasadena, California, que representó el pináculo de la prominencia de la banda.

Pelirrojo, con lentes y un gusto por el ajedrez, Fletcher asumió un papel más discreto en el grupo. No cantaba ni escribía canciones, y su rostro no era tan conocido como el de sus compañeros.

Martin es el compositor, Alan es el buen músico, Dave es el vocalista y yo soy un vago por ahí, dijo en el documental de la gira 101.

Pero Fletch, quien también tocaba ocasionalmente el bajo, era una figura que los unía y por lo general daba el voto que resolvía los pleitos entre sus compañeros de banda más famosos.

Su muerte deja a Gahan y Gore como los únicos miembros permanentes de la agrupación incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020.

Los colegas de Fletcher le rindieron homenaje al saberse de su muerte.

Los sonidos de su teclado no sólo crearon el enfoque sónico de Depeche Mode, sino que cambiaron la dirección del Techno, EDM, Downtempo, Triphop y la electrónica. Es una pérdida crucial, tuiteó el guitarrista de Living Colour Vernon Reid.

Los Pet Shop Boys dijeron en Twitter que era una persona cálida, amigable y graciosa, que amaba la música electrónica.

Orchestral Maneuvers in the Dark tuiteó que era una persona bella en una banda increíble.

El mayor de cuatro hermanos, Fletcher nació en Basildon y creció en Nottingham, Inglaterra.

En la infancia se volvió amigo de Clarke, y de la cantante Alison Moyet, que creó Yazoo con Clarke después de que dejó Depeche Mode.

Desde que teníamos 10 años, tuiteó Moyet el jueves. El mismo estado, de compañeros de clase a compañeros de sello (discográfico). Él, quien mantenía la fe con toda la vieja guardia y ellos con él. No lo puedo creer. Fletch. No tengo palabras.

Cuando eran adolescentes, Fletcher y Clarke crearon el grupo fugaz No Romance.

Con Gore, a quien Fletcher conoció en una cantina en Basildon en 1980, formó el trío Composition of Sound, en el que los tres tocaban los sintetizadores. Gahan fue reclutado más adelante en el año y cambiaron su nombre a Depeche Mode.

Fletcher estuvo con la banda hasta su muerte, aunque algunos problemas con la depresión en 1994 lo llevaron a abandonar parte de una gira.

Comenzó su propio sello discográfico, Toast Hawaii, en 2002, y lanzó un álbum de la banda CLIENT.

Fletcher solía tocar DJ sets en los conciertos en vivo de CLIENT y siguió con esa actividad en festivales y clubs después de que ambos se separaron.

A Fletcher le sobrevive su esposa Gráinne Mullan, con quien estuvo casado por cas 30 años, así como sus hijos Megan y Joe.

Andrew Dalton está en Twitter como https://twitter.com/andyjamesdalton