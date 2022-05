Ecuador compra pruebas para detectar viruela del mono

Ecuador anunció el miércoles que compró 2.000 pruebas de laboratorio para la detección de la viruela símica mientras alista los protocolos sanitarios para la eventual presencia de esa enfermedad en el país.

El subsecretario de Vigilancia de la Salud, Francisco Pérez, manifestó que las pruebas llegarán la próxima semana como parte de los lineamientos que está preparando el Ministerio de Salud", que tiene previsto además efectuar cercos para aislar a posibles enfermos.

Pérez explicó que la vacuna para la viruela humana "puede ayudar a contener la viruela del mono, cuyo nivel de transmisión es bajo, y pidió a la población para evitar los contagio que use mascarilla, se lave frecuentemente las manos, evite el contacto personal y no use ropa de otras personas.

Ecuador no ha detectado ningún caso real o sospechoso y tampoco ha dispuesto cuidados extraordinarios en puertos y aeropuertos con miras a impedir el ingreso al país de la viruela símica, pero el fin de semana declaró el alerta sanitaria a fin de preparar a los hospitales y protocolos de atención, así como medicamentos para tratar eventuales casos.