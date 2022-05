PEN America homenajea a activistas, artistas y disidentes

Desde un periodista ucraniano encarcelado hasta un activista adolescente de Florida, PEN America rindió homenaje a la democracia y la libertad de expresión y advirtió sobre los peligros que enfrentan en los Estados Unidos y en el extranjero.

En lugar de poder concentrarme en responsabilidades menores como el trabajo escolar, mi generación se ha visto obligada a movilizarse rápidamente y luchar por nuestro futuro, dijo el adolescente de Florida Jack Petocz, un destacado opositor del llamado proyecto de ley No digas gay del estado, durante el evento del lunes por la noche. Si nuestra voz colectiva no pudiera marcar la diferencia, entonces no se esforzarían tanto por silenciarla.

Con motivo de su centenario, la organización literaria y de derechos humanos celebró su cena de gala anual para recaudar fondos, con unos 650 autores, editoriales, editores y otros reunidos en el Museo Estadounidense de Historia Natural en Manhattan. Petocz recibió el premio PEN/Benenson a la Valentía, la autora Zadie Smith el premio al servicio literario y el fundador de Audible.com, Donald Katz, el premio por ser un visionario de los negocios. La actriz, comediante y comentarista Faith Salie fue la anfitriona.

El periodista ucraniano Vladyslav Yesypenko, que actualmente cumple una condena de seis años en un campo de trabajo ruso por sus reportajes en la Crimea ocupada por Rusia, recibió en ausencia el premio PEN/Barbey a la Libertad para Escribir, otorgado a presos políticos. La esposa de Yesypenko, Kateryna, quien fue presentada por el actor Michael Douglas, habló en su nombre.

Él cree que la gente merece saber qué está pasando, saber cuál es la verdad, dijo en ucraniano, a través de un funcionario de PEN que sirvió como intérprete. Mi esposo cree esto tan profundamente que está dispuesto a arriesgar su vida. Comparto su compromiso.

Algunos presentadores mencionaron afinidades personales con los homenajeados. Douglas señaló que tenía antepasados ‹‹‹‹de Europa del Este. Katz fue presentado por el senador Cory Booker de Nueva Jersey, quien recordó que cuando fue alcalde de Newark hace una década, Katz hizo de la ciudad su sede para la productora y distribuidora de audiolibros.

Audible fue la primera empresa importante que se mudó a Newark cuando yo era alcalde, dijo Booker. La gente se había dado por vencida con Newark. La gente ignoraba a nuestra ciudad. La gente había declarado muerta nuestra ciudad.

Smith, la escritora británica conocida por novelas como White Teeth ("Dientes blancos") y On Beauty ("Sobre la belleza"), se preguntó por qué estaba recibiendo un premio por su servicio literario. Como reconoció el lunes por la noche, ha limitado en gran medida su servicio a escribir libros: no encabecé comités, evité literalmente todas las juntas que pude, me aparté del camino de las cartas abiertas y peticiones literarias como si fueran granadas de mano lanzadas.

Se contrastó con autores activistas como Simone Weil, Albert Camus y James Baldwin, por quienes expresó asombro y respeto, y llamó su trabajo su propio tipo de contribución, afirmando que el pensamiento también es una forma de acción.

Yo sé lo que soy. Soy una novelista. Me siento en mi habitación. Escribo. Leo. A veces, cuando mis hijos vienen a pedirme que haga algo, dicen: ˜¡Literalmente no estás haciendo nada!™, dijo. A ustedes quiero confesarles que considero mi vocación poner las dotes lingí¼ísticas que tengo al servicio del lenguaje mismo.