Actriz Angela Lansbury recibirá un Tony especial

La gente que entrega los premios Tony cree que cinco no son suficientes para Angela Lansbury.

La Junta Administrativa de los Premios Tony anunció el lunes que la legendaria actriz recibirá un Tony especial por su trayectoria en el teatro, o su sexto trofeo.

Lansbury debutó en Broadway en 1957 en Hotel Paradiso y ganó premios Tony por Mame en 1966, Dear World en 1969, Gypsy en 1974, Sweeney Todd en 1979 y Blithe Spirit en 2009. Sus créditos en la Meca del teatro neoyorquino también incluyen A Little Night Music, Gore Vidal™s The Best Man y Anyone Can Whistle.

Las contribuciones de Angela Lansbury a las tablas son insuperables, dijo Charlotte St. Martin, presidenta de la Broadway League, y Heather Hitchens, presidenta y directora ejecutiva del American Theatre Wing, en un comunicado.

La estrella de la serie Murder, She Wrote ("Reportera del crimen") tiene seis Globos de Oro y 18 nominaciones al Emmy, un Oscar honorario y una Medalla Nacional de las Artes del Centro Kennedy.

Ariana DeBose conducirá la ceremonia de los Tony el 12 de junio.