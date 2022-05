GBretaña: Esta semana se publica reporte sobre "partygate"

Un informe muy esperado sobre el escándalo del partygate del gobierno británico, que podría determinar la suerte política del primer ministro Boris Johnson, se publicará esta semana, tras meses de retraso.

Se espera que la funcionaria Sue Gray, a la que se le ha encomendado la investigación de las múltiples reuniones en la residencia oficial de Johnson y en otros lugares del gobierno, haga públicas sus conclusiones en los próximos días.

Las afirmaciones de que Johnson y su personal disfrutaron de fiestas ilegales en la oficina mientras millones de personas en el país se aferraron a las estrictas restricciones implementadas por la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021 han perseguido al gobierno conservador de Johnson desde que salieron a la luz a finales del año pasado. Los críticos, incluidos algunos dentro de las propias filas de Johnson, han pedido que renuncie.

Pero aunque el partygate amenazó con derribar el liderazgo de Johnson a principios de este año, éste se ha aferrado al poder en parte porque la invasión rusa de Ucrania desvió la atención pública y política.

El informe completo de Gray podría renovar la presión sobre Johnson si lo critica fuertemente a él y a los altos funcionarios.

Johnson se ha disculpado tras admitir que fue multado con 50 libras (66 dólares) por asistir a una fiesta de cumpleaños sorpresa organizada para él en el número 10 de Downing Street en junio de 2020. Eso le convirtió en el primer primer ministro británico que ha infringido la ley mientras estaba en el cargo.

Sin embargo, Johnson insistió en que no infringió las normas a sabiendas, diciendo que no se me ocurrió que la breve reunión fuera una fiesta, una afirmación que suscitó las burlas de muchos.

Una investigación de la Policía Metropolitana de Londres, que concluyó la semana pasada, señaló que en total, el cuerpo emitió 126 multas de penalización fija a 83 personas por ocho reuniones en Downing Street y edificios gubernamentales cercanos. Unas dos docenas de esas personas recibieron más de una multa.

La policía no identificó a los que fueron multados, pero el jefe de Hacienda, Rishi Sunak, así como la esposa de Johnson, Carrie, han dicho que también pagaron multas por asistir a la fiesta de cumpleaños de Johnson.

Funcionarios del gobierno han dicho que el informe Gray se publicará en su totalidad lo antes posible, una vez que la investigación policial haya concluido.