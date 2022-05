Jill Biden visita albergue de personas con VIH en Panamá

de 2.1 millones en 2019 a 7.1 millones en 2021. Y tiene un aumento de 7.6 millones planificado para 2022, de acuerdo con información suministrada por la embajada estadounidense en Panamá.

El padre Domingo Escobar, fundador y director ejecutivo de la Casa Hogar El Buen Samaritano dijo que el VIH es un problema social y que debe abordarse en las escuelas y las familias.

Entre los participantes estaba Ricardo Beteta Bond, de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, quien habló sobre su trabajo en hombres seropositivos. Dijo que los medios de comunicación hablan sobre la infección por el VIH en general, pero no sobre los hombres homosexuales en particular. Mencionó que no hay suficientes programas en general y no hay programas en la escuela y que las personas trans pueden ser acosadas por la policía cuando van a buscar medicamentos. También expresó su frustración porque los programas se agotan en poco tiempo.

La primera dama estadounidense llegó al país canalero procedente de Ecuador y el sábado por la tarde partió con rumbo a la vecina Costa Rica, donde cerrará su gira por Latinoamérica.