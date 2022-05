Líder norirlandés fustiga a Pelosi por términos del Brexit

y los unionistas, partidarios de mantener los lazos históricos con Reino Unido. Ese consenso ha dejado de existir porque los unionistas en la Asamblea (Parlamento) de Irlanda del Norte se oponen al protocolo.

Si Nancy Pelosi quiere que se proteja el acuerdo, debe reconocer que es el protocolo el que daña y socava el acuerdo, dijo Donaldson. Por eso debemos ocuparnos de esto.

El DUP se ha negado a participar en un nuevo gobierno de poder compartido hasta tanto se resuelvan las diferencias sobre el protocolo. El partido terminó segundo en las elecciones recientes, detrás de los nacionalistas de Sinn Fein.

El primer ministro de la República de Irlanda, Micheál Martin, tenía programado reunirse el viernes con dirigentes partidarios en Belfast.

Martin dijo que la UE tomó medidas decisivas en octubre para resolver las inquietudes sobre el protocolo, pero que Londres se negó a responder.

Esta idea de que la UE de algún modo se muestra inflexible no es verdad, declaró Martin a la BBC. Lo que sucede ahora es que hay un cierto unilateralismo del gobierno británico, que dice ˜a mi manera o de ninguna manera™ y no se negocia sobre esa base con la Unión Europea, sobre todo si uno ha firmado un acuerdo que ahora no le gusta.