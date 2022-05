Canadá veta a Huawei de desarrollo de redes 5G

Los operadores inalámbricos de Canadá no podrán instalar equipos de Huawei en sus redes 5G de alta velocidad, anunció el jueves el gobierno canadiense, uniéndose a sus aliados en vetar a la empresa tecnológica china.

Canadá era el único miembro de la alianza de intercambio de inteligencia Cinco Ojos que no había prohibido o restringido el uso de equipos de Huawei Technologies Co. Ltd. en sus redes 5G. Los otros integrantes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda ya habían vetado a Huawei.

Estamos anunciando nuestra intención de prohibir la inclusión de productos y servicios de Huawei y ZTE en los sistemas de telecomunicaciones de Canadá, dijo el ministro de Industria, Franí§ois-Philippe Champagne.

El veto de Canadá también incluye a ZTE Corp., una de las compañías tecnológicas más grandes de China y que es propiedad del Estado.

Champagne añadió que los proveedores que ya tienen estos equipos instalados deberán dejar de utilizarlos y retirarlos. Dijo que no se ofrecerá una compensación a las compañías de servicios inalámbricos de Canadá.

Las principales compañías de servicios inalámbricos de Canadá ya habían empezado a trabajar con otros proveedores.

Hay muchos actores hostiles que están dispuestos a explotar las vulnerabilidades de nuestras defensas, dijo el ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino.

Mendicino dijo que el gobierno hizo una extensa revisión y está redoblando esfuerzos para proteger a los canadienses.

El gobierno de Estados Unidos lleva años presionando a sus aliados, como Canadá, para que excluyan a Huawei de las nuevas redes móviles 5G por temor a que los gobernantes comunistas de China puedan obligar a la empresa a colaborar en el ciberespionaje. Estados Unidos ha advertido que reconsiderará el intercambio de información de inteligencia con cualquier país que utilice equipos de Huawei.

La empresa ha negado repetidamente las acusaciones. Un portavoz de Huawei dijo que se abstendría de hacer comentarios hasta que viera lo que el gobierno está haciendo realmente.

El desarrollo de las redes 5G, o de quinta generación, dará a los ciudadanos conexiones en línea más rápidas y proporcionará una enorme capacidad de datos para satisfacer la voraz demanda a medida que se conecten más y más cosas a internet y surjan innovaciones como la realidad virtual, los juegos de inmersión y los vehículos autónomos.