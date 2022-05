No más debuts solo en streaming para aspirantes al Oscar

Los Oscar están volviendo a la normalidad, en cuanto a la elegibilidad. Después de dos años de ajustes relacionados con la pandemia, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dijo el miércoles que los aspirantes al Oscar tendrán que estrenar sus películas una vez más en las salas de cine.

Las películas que califican pueden estrenarse simultáneamente en cines y un servicio de streaming, pero su presentación en cines debe durar un mínimo de siete días consecutivos y tener al menos una proyección diaria en una de las seis principales áreas metropolitanas aprobadas: Los íngeles, Nueva York, Chicago, Miami, Atlanta y el área de la Bahía de San Francisco.

Las reglas y los cambios para la 95ta edición de los Premios de la Academia en 2023 fueron aprobados por la junta directiva de la organización en su reunión más reciente, donde determinaron que la ventana de elegibilidad volvería al año calendario estándar. La junta también dijo que las películas no pueden presentar más de tres canciones para la categoría de mejor canción original.

La organización también distribuyó pautas actualizadas para las campañas de premios con el fin de mantener un alto grado de equidad y transparencia en la forma en que las compañías cinematográficas y las personas promocionan las películas elegibles para los Oscar. Esas pautas se enfocan en promociones, proyecciones, contacto de miembros de la Academia y hospitalidad.

Una regla dice que no se pueden entregar materiales promocionales ni nada de valor a los miembros en las proyecciones o de otra manera. Otra especifica que antes de las nominaciones, no se pueden entregar materiales promocionales ni nada de valor a los miembros en las proyecciones o de otra manera y, después de las nominaciones hasta que cierren las urnas, las proyecciones no pueden incluir recepciones, entretenimiento, comidas y bebidas de cortesía u otro tipo de hospitalidad.

También limita la cantidad de correos electrónicos que los miembros pueden recibir sobre una película específica por semana y dice que los miembros de la rama musical no pueden comunicarse directamente con otros miembros de la rama musical para promover la nominación de cualquier canción o partitura. Los miembros de la rama de música tampoco deben asistir a ninguna proyección o evento con presentaciones en vivo de música elegible.

La academia reiteró que los miembros deben tomar decisiones basadas únicamente en los méritos artísticos y técnicos de las películas y los logros elegibles. Las consecuencias por violar las pautas incluyen la descalificación y la posible suspensión o expulsión de la academia.

La 95ta entrega anual de los Oscar será el 12 de marzo en Los íngeles.