Cannes abre con discurso de Zelenskyy vía satélite

aguardan durante los próximos 12 días, cuando se proyectarán 21 películas en competencia por el prestigioso premio principal del evento, la Palma de Oro. Pero la inauguración del martes y el cuidadosamente coreografiado desfile en la alfombra que conduce a las escalinata del Grand Théí¢tre Lumiére restauraron nuevamente uno de los espectáculos cinematográficos más grandiosos después de dos años de desafíos por la pandemia.

Pero la guerra en Ucrania estuvo en el centro de atención de Cannes el martes. Durante la ceremonia de apertura del festival, Zelenskyy habló extensamente sobre la conexión entre el cine y la realidad, y se refirió a películas como Apocalypse Now ("Apocalipsis") de Francis Ford Coppola y The Great Dictator (El gran dictador) de Charlie Chaplin como similares a las circunstancias actuales de Ucrania.

Necesitamos un nuevo Chaplin que demuestre que el cine de nuestro tiempo no es mudo, imploró Zelenskyy, quien recibió una ovación de pie. Hoy en día, el cine no es silente. Recuerden estas palabras.

Este año, el festival abrió con el estreno de Final Cut, que cambió su título original de Z luego que manifestantes ucranianos señalaran que la letra simboliza para algunos el apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.

Se espera que la guerra en Ucrania tenga una presencia constante en Cannes. El festival prohibió a los rusos con vínculos con el gobierno y proyectará varias películas de cineastas ucranianos destacados, incluido el documental de Sergei Loznitsa The Natural History of Destruction. Asimismo, imágenes filmadas por el cineasta lituano Mantas Kvedaravičius antes de que éste fuera asesinado en Mariupol en abril serán presentadas por su prometida, Hanna Bilobrova.

Luego que el año pasado se requirieran pruebas regulares de COVID-19 y mascarillas en los cines y se prohibieron los besos en la alfombra roja, Cannes ha eliminado en gran medida los protocolos de la pandemia. Se recomiendan tapabocas en sitios cerrados, pero pocos las usan.

Queridos amigos, salgamos juntos de esta oscuridad, dijo la presentadora de la ceremonia inaugural, Virginie Efira.

Cannes le entregó una Palma de Oro honorífica a Forest Whitaker, quien recibió una estruendosa ovación. Whitaker, quien ganó el premio al mejor actor en Cannes hace 34 años por su interpretación de Charlie Parker en Bird de Clint Eastwood, dijo que mientras subía los escalones del Palais des Festivals el martes, todavía podía escuchar cánticos de ¡Clint! ¡Clint! zumbando en sus oídos. Eastwood es uno de los pocos que han recibido una Palma de honor.

El martes, también se presentó al jurado que elegirá a la película ganadora de la Palma de Oro. El actor francés Vincent Lindon preside al grupo, que incluye a Deepika Padukone, Rebecca Hall, Asghar Farhadi, Trinca, Ladj Ly, Noomi Rapace, Jeff Nichols y Joachim Trier.

Los cuestionamientos sobre igualdad de género se han planteado durante mucho tiempo en Cannes, donde no más de cinco mujeres cineastas han competido por la Palma de oro y sólo dos la han ganado. El lunes, Thierry Frémaux, el director artístico del festival, lo defendió argumentando que selecciona películas únicamente en base a su calidad.

A Hall, quien el año pasado hizo su debut como directora con la película Passing, le preguntaron su opinión sobre este aspecto de la historia de Cannes.

Creo que es una obra en construcción. Me refiero a toda la industria cinematográfica, no solo al Festival de Cine de Cannes, respondió Hall. La manera de lidiar con estas cosas también debe abordarse a nivel de base. No sólo son los festivales o las situaciones abiertas al público. Se trata de todos los de talles que pasan en la industria en general.

Farhadi, el director iraní galardonado con el Oscar, también habló por primera vez sobre una demanda por plagio relacionada con su película anterior, A Hero (Un héroe), que ganó el gran premio de Cannes el año pasado. Una antigua estudiante de cine de Farhadi, Azadeh Masihzadeh, lo acusó de robarle la idea de la película de un documental de 2018 que ella realizó en un taller impartido por el director.

Al hablar ampliamente sobre el tema, Farhadi dijo que A Hero no estaba basada en el documental.

Está basada en un evento real, así que este documental y esta película están basados en un evento que ocurrió dos años antes que el taller, dijo Farhadi. Cuando ocurre un evento y es cubierto por la prensa se convierte en información pública y puedes hacer lo que quieras sobre el evento. Puedes escribir un cuento o hacer una película sobre ello. Puedes buscar la información al respecto. ˜A Hero™ es sólo una interpretación de este evento.

En el tradicionalista Cannes, el templo más grande y deslumbrante del séptimo arte, el cine, la controversia y el glamour se mezclan en un espectáculo de 12 días de estrenos con alfombra roja y acuerdos cinematográficos desenfrenados en la Croisette. Los estrenos en cines son un requisito para cualquier película que compita por la Palma, lo que ha impedido que los servicios de streaming tengan un papel predominante en Cannes.

Pero este año, un nuevo socio del festival, TikTok, ha llamado la atención. El festival alberga a creadores de TikTok de todo el mundo y organiza un concurso separado para los mejores videos (muy cortos) creados durante el festival. Fremaux lo llamó una asociación joven y admitió que TikTok no era el futuro del cine.

El cine sigue siendo el arte final, dijo Fremaux.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP