Director iraní denuncia arresto de profesionales del cine

Un premiado director de cine iraní dijo que las autoridades registraron las oficinas y viviendas de varios cineastas y otros profesionales de la industria y efectuaron algunas detenciones.

Mohammad Rasoulof afirmó en un comunicado firmado por docenas de profesionales del sector, que publicó en su cuenta de Instagram el sábado en la noche, que las fuerzas de seguridad realizaron arrestos y confiscaron equipos de producción cinematográfica durante los allanamientos de los últimos días. El comunicado condenó estas acciones calificándolas de ilegales.

En otra publicación en la red social, Rasoulof identificó a dos de los detenidos como los cineastas Firouzeh Khosravani y Mina Keshavarz. Rasoulof no se vio afectado por los últimos cateos.

Ni los medios ni las autoridades iraníes comentaron los operativos y por el momento no había más detalles disponibles. Las autoridades suelen detener ocasionalmente a activistas del ámbito cultural por supuestas violaciones de seguridad.

Rasoulof ganó el primer premio del Festival de Cine de Berlín en 2020 por su película There Is No Evil ("La vida de los demás"), que cuenta cuatro historias vagamente relacionadas con el asunto de la pena de muerte en Irán y las libertades personales bajo la tiranía.

Poco después de recibir el galardón fue sentenciado a un año de cárcel por tres de sus películas, que las autoridades calificaron de propaganda contra el sistema. Su abogado recurrió la sentencia. Además, se le prohibió hacer cine y viajar al extranjero.