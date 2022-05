Elecciones en Somalia van a segunda vuelta

Las elecciones para presidente en Somalia irán a una segunda vuelta ya que la primera el domingo no produjo un ganador decisivo.

La Legislatura de Somalia se reúne el domingo para elegir al presidente del país, en medio de fuertes medidas de seguridad en la capital Mogadiscio para prevenir ataques de milicianos.

Los cuatro candidatos que consiguieron más votos, de los 36 que participaron, avanzarán a la segunda vuelta: el presidente actual Mohamed Abdullahi Mohamed, el ex presidente Hassan Sheikh Mohamud, el ex primer ministro Hassan Khaire y el gobernador regional Said Dani.

Dani, gobernador de la región de Puntland, encabezó la primera vuelta.

La votación se realiza en una carpa militar desde de la mase militar Halane, protegida por fuerzas de paz de la Unión Africana. Se prevé que el proceso tardará hasta la noche del domingo, especialmente si se hacen necesarias una tercera ronda de votación. Para ganar en una segunda vuelta, el candidato tendría que conseguir dos tercios de los votos, es decir 219 votos. En una tercera vuelta bastará con una simple mayoría.

Los 329 miembros de ambas cámaras del parlamento eligen al presidente mediante un voto secreto.

Para evitar ataques terroristas, la policía impuso un toque de queda desde las 9 p.m. del sábado. Por lo tanto los habitantes tienen que quedarse en casa hasta el lunes en la mañana.

Está totalmente prohibido todo desplazamiento de tráfico, negocios, escuelas y personas, indicó el vocero policial Abdifatah Adan Hassan.

Según analistas, le será difícil al actual presidente ganar la reelección. Ningún presidente ha sido reelegido en esta nación el Cuerno de ífrica, donde clanes rivales suelen batallar intensamente por ascender al poder.