Mueren 11 personas en naufragio cerca de Puerto Rico

Una embarcación llena de pasajeros naufragó al norte de una isla desierta cerca de Puerto Rico, lo que dejó 11 muertes confirmadas mientras que otras 31 personas fueron rescatadas el jueves, informaron las autoridades.

De momento se desconoce cuántas personas iban a bordo del bote al momento en que zozobró, señaló Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos. Dijo que aún está en curso un operativo de rescate a gran escala.

Intentamos rescatar a la mayor cantidad de gente que podamos y encontrar a todos los sobrevivientes que nos sea posible, declaró.

Al menos ocho haitianos fueron llevados a un hospital. De momento se desconocen las nacionalidades de todos los pasajeros.

Un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) avistó el naufragio el jueves cerca del mediodía.

De no ser por eso, no nos habríamos enterado de esto hasta que alguien hubiera hallado algún indicio o recibido reportes de que sus seres queridos estaban desaparecidos, declaró Castrodad. Los encontraron lo suficientemente pronto para permitirnos coordinar una respuesta.

La embarcación fue detectada a más de 18 kilómetros (11 millas) al norte de la isla Desecheo, la cual está deshabitada y se encuentra frente a la costa oeste de Puerto Rico.

Se trata del incidente más reciente de una serie de naufragios en la región, en un momento en que migrantes de Haití y República Dominicana huyen de la violencia y la pobreza en sus países.

El sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Marina dominicana rescataron a 68 personas en el Canal de la Mona, una zona traicionera entre Puerto Rico y República Dominicana. Falleció una mujer que se cree era originaria de Haití, declaró Castrodad.

Estos viajes son peligrosos, puntualizó Castrodad. No son seguros, están exageradamente sobrecargados... y no cuentan con salvavidas. Realmente no se necesita mucho para que cualquiera de estas embarcaciones naufrague.

Durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, la Guardia Costera informó que detuvo a 1.527 haitianos, 838 cubanos y 742 dominicanos en la región, la cual incluye a Florida y el Caribe.

Desde entonces, los recorridos de barcos de traficantes de personas han ido en aumento, dicen las autoridades.

En enero, la Guardia Costera buscó a por lo menos 38 personas desaparecidas frente a las costas de Florida después de que una supuesta embarcación de traficantes de seres humanos que partió de las Bahamas se hundió durante una tormenta. Sólo sobrevivió una persona, de acuerdo a reportes.

Cientos de haitianos han llegado solos a Florida después de nadar hasta la costa.

Haití enfrenta serias dificultades debido al incremento de la violencia relacionada con las pandillas, que ha dejado decenas de muertos, entre ellas mujeres y niños, y ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares. Los secuestros también han ido en aumento, incluyendo el de ocho turcos que el domingo fueron sacados a la fuerza de un autobús que habían abordado en República Dominicana.

Los secuestros en la nación de más de 11 millones de habitantes se han disparado 180% y los homicidios han aumentado 17% en el último año, según las Naciones Unidas, que la semana pasada expresaron su preocupación por el rápido deterioro de la seguridad y los derechos humanos en Haití.

Muchos han criticado al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden por deportar a más de 20.000 haitianos en los últimos meses, dada la profunda crisis de la nación caribeña.