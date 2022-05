Irrumpen en un tribunal de Haití y saquean oficinas

Sospechosos no identificados irrumpieron en uno de los principales juzgados de Haití, saquearon las oficinas de los jueces y robaron objetos, entre ellos teléfonos celulares, informó el jueves a The Associated Press el comisionado del gobierno Jacques Lafontant.

Lafontant aclaró que está a salvo las pruebas y los documentos vinculados a casos como el asesinato presidencial del 7 de julio de Jovenel Moí¯se y el asesinato en agosto de 2020 de Monferrier Dorval, jefe del colegio de abogados de Puerto Príncipe, porque están en un lugar seguro en otro lugar.

El robo se produjo a principios de esta semana en el Tribunal de Primera Instancia de la capital haitiana y es uno de los varios denunciados en los últimos años, en los que las autoridades se esfuerzan por proteger pruebas y documentos clave en casos de gran repercusión que siguen sin resolverse.

El año pasado, los medios de comunicación locales informaron de que personas no identificadas habían robado la caja fuerte de la secretaría general del tribunal que contenía documentos de casos como el de Dorval.