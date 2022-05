Girl Ultra encapsula memorias de sus despertares en El sur

La cantautora y DJ mexicana Girl Ultra se inspiró en las calles y barrios de la Ciudad de México y los sonidos con los que creció para su EP El sur, en el que amplía su característico R&B hacia terrenos del pop, rock y bossa nova.

Crecí en el sur y ahí fueron mis despertares sexuales, amorosos, de amistad, musicales, dijo la artista, cuyo nombre verdadero es Mariana de Miguel, en una entrevista reciente con The Associated Press. Quise encapsular ese sentimiento con ese pin geográfico y espacio-tiempo.

Aunque reconoce que su generación no tenía un referente de R&B en español, el género estaba implícito en la música que escuchaba en la radio con artistas como Sin Bandera.

Cuando estaba chica, mi mamá era asidua, fan, de ˜Amor 95.3 sólo música romántica™, dijo recordando el eslogan de una popular estación de radio mexicana de pop y balada en español. Es mi estación favorita. Tenía toda esta información de la balada en español de los 80, de los 90 y de los 2000.

Tiempo después, cuando ya era DJ, llegó a conocer a artistas de R&B como Destiny™s Child y Brandy. Dije ˜¿por qué no intentar encontrar mi narrativa dentro de este género?', y así empecé, a prueba y error, recordó.

Pero tras afianzar su lugar en el género con los álbumes Nuevos Aires, Adiós y Boys “ EP, Girl Ultra quería expandir su música, tomando como referentes álbumes como Play de Moby y Ray of Light de Madonna, para poner la voz a todo volumen, pero con algo de guitarras sucias y texturas.

Creo que vi a Girl Ultra con una necesidad de ampliar ese espectro y esos colores. Para mí Girl Ultra no sólo es ˜la que hace R&B™ en español, en realidad hay muchas más influencias, dijo. Permito que mi música cambie conmigo. Está bien cambiar.

Uno de los temas destacados de El sur es Punk, que compuso e interpreta con Santiago Casillas de la banda mexicana Little Jesus, con la que ya había colaborado en Fuera de lugar". Salvo por sus guitarras, la canción no suena tan punk; el título se refiere a su estado de ánimo, como una escapada amorosa a un lugar secreto.

Es una canción que está inspirada en la Ciudad de México y en (el escritor chileno) Roberto Bolaño y en (su novela) ˜Los detectives salvajes™, dijo.

Con Casillas, también coescribió Nada que hacer, un tema de El sur sobre lo contradictoriamente aburrida que puede ser una ciudad gigante y diversa como la capital mexicana.

Amores de droga es otro de los temas mejor recibidos por su público. Tiene un video filmado en el centro de Los íngeles con escenas frente a una iglesia, en las que Girl Ultra lleva un vestido de novia de finales de la década de 1980. También cuenta con la actuación de Pablo Sotelo de la banda angelina de rock Inner Wave, con la que ella ha salido de gira.

El vestido lo encontré unas horas antes en una tienda vintage. Me probé todos los vestidos de novia vintage que había en L.A. Ninguno, te juro, me quedaba bien, contó. La gente en la calle me pitaba (tocaba el claxon) y me felicitaba.

Pero para filmar la escena inicial del video en la escalinata de una iglesia, tuvieron que rodar a escondidas, pues el padre a cargo del templo, ubicado en un barrio latino, no le había dado permiso y la regañó porque no se había casado en ella.

Le dije ˜es mi boda, padre™. ¡Le mentí a un padrecito!, recordó riendo.

Amores de droga es un tema pesimista sobre el amor actual en una época en la que nadie quiere comprometerse. Pero uno es adicto a estar ahí, explicó.

En Jungla de locos, la primera canción que hizo para el EP, Girl Ultra deja ver toques de bossa nova, trip hop y dub.

Creo que esta es una canción muy sexual, dijo. Es una canción que escribí inspirada en esa necesidad de amar a alguien en una ciudad que no te lo permite; mucho ruido y mucha distracción para poder escuchar los sonidos del amor.

La próxima semana, Girl Ultra comenzará una gira por Estados Unidos con cerca de una veintena de fechas en las que visitará Los íngeles, Portland, Seattle y Chicago, entre otras ciudades. También tendrá presentaciones en Canadá.

Siempre está muy chido (chévere) llevar música en español a Estados Unidos, hay mucha cultura latina y mexicanos de primera, segunda o tercera generación que quieren conectar con sus raíces, dijo. Y es mucho apoyo, se siente calentito llegar a allá.