Video no autorizado de actor desnudo indigna a Broadway

Un video de Jesse Williams desnudo en el escenario, capturado en la escena de una ducha de una obra de Broadway, se publicó en línea, provocando una protesta de los productores y el sindicato que representa a los actores y directores de teatro.

Condenamos en los términos más enérgicos posibles la creación y distribución de fotografías y videos de nuestros miembros durante una escena de desnudos, dijo Kate Shindle, presidenta de Actors™ Equity Association. Quien haya hecho esto sabía no sólo que estaba filmando a los actores sin su consentimiento, sino también que estaba violando explícitamente la prohibición de grabación y distribución del teatro.

Williams protagoniza una reposición de Take Me Out, una exploración de Richard Greenberg sobre lo que sucede cuando un superastro de las Grandes Ligas del béisbol profesional se declara gay, rastreando la forma en que perturba al equipo y desata prejuicios tóxicos. Williams obtuvo una nominación al premio Tony el lunes por interpretar a la superestrella.

Second Stage Theatre, que produce la reposición, ha estado usando bolsas Yondr para proteger a los actores. Los miembros del público que llegan al teatro entregan sus teléfonos, que luego se guardan en bolsas selladas hasta el final del espectáculo. La compañía dijo que reforzará la seguridad a raíz de la violación.

Tomar fotos de alguien desnudo sin su consentimiento es altamente objetable y puede tener graves consecuencias legales, dijo Second Stage. Publicarlo en internet es una violación grave e inaceptable de la confianza entre el actor y el público forjada en la comunidad teatral. Buscamos activamente que se bajen de la red estas imágenes y pedimos que nadie participe en su distribución.