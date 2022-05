Musk dice que revertiría el veto de Trump en Twitter

Elon Musk dijo el martes que revertiría el veto en Twitter al expresidente estadounidense Donald Trump si concreta el plan de comprar la red social, un indicio de cuán permisiva se volvería la plataforma con el director general de Tesla al mando.

Al hablar virtualmente en una cumbre sobre el futuro del automóvil organizada por el Financial Times, Musk dijo que la decisión de Twitter de censurar a Trump fue moralmente mala y una tontería en extremo.

Agregó que los vetos permanentes de cuentas en Twitter deberían ser raros y reservados para cuentas que son estafas o bots automatizados.

Twitter suspendió la cuenta de Trump en enero de 2021 por incitar violencia luego del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Donald Trump no tuviera voz, afirmó Musk. Así que creo que esto puede acabar siendo francamente peor que tener un único foro donde todos puedan debatir. Supongo que la respuesta es que revertiría el veto permanente.

Musk añadió que su disgusto por los vetos permanentes es compartido por el cofundador de Twitter y ex director general Jack Dorsey, quien expresó que estaba de acuerdo con Musk en un tuit el martes en el que señaló que generalmente los vetos permanentes son un fracaso nuestro y no funcionan.

Las acciones de Twitter cayeron el martes un 1,5% hasta los 47,24 dólares por acción. Ha pasado casi un mes desde que Musk anunció el 14 de abril una oferta para comprar Twitter por 54,20 dólares la acción. El bajo precio de cotización se consideró un reflejo de las preocupaciones de Wall Street de que el acuerdo podría fracasar.

Musk ha criticado repetidamente las decisiones de moderación de contenidos de Twitter, incluido el veto a Trump, pero había evitado en su mayor parte decir lo que haría con la cuenta del exmandatario hasta que fue presionado por Peter Campbell, corresponsal automotriz del Financial Times.

Si a Musk le preocupa que mucha gente se haya molestado por el veto a Trump, debería ver cuánta más gente se molestaría si no se vetara a Trump, dijo Kirsten Martin, profesora de ética tecnológica en la Universidad de Notre Dame. A Musk sólo parece preocuparle la opinión de un pequeño grupo de individuos que incitan a la violencia o perpetúan el discurso del odio, añadió.

Trump había dicho previamente que no tenía intención de volver a Twitter aunque restablecieran su cuenta, y dijo a Fox News el mes pasado que se centraría en su propia plataforma, Truth Social, que ha estado sumida en problemas desde su lanzamiento a principios de este año.

No voy a ir a Twitter. Me voy a quedar en Truth, dijo Trump a la cadena. Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth.

Los representantes de Trump no han comentado sobre las declaraciones de Musk.

Durante su presidencia, Trump utilizó su cuenta de Twitter para hacer una mezcla de anuncios políticos; quejarse sobre los medios de comunicación; menospreciar a las mujeres, las minorías y sus supuestos enemigos; y alabar a sus seguidores, además de que las publicaciones estaban repletas de signos de exclamación, mayúsculas y declaraciones de una sola palabra como ¡Triste!

Despidió a numerosos funcionarios a través de Twitter, y sus mensajes, al igual que sus discursos en los mítines, fueron un torrente de desinformación.

Al anunciar el veto, Twitter dijo que los tuits de Trump equivalían a una glorificación de la violencia cuando se leían en el contexto de los disturbios en el Capitolio y los planes que circulaban en línea para futuras protestas armadas en torno a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

Las declaraciones de Musk plantean la cuestión de si, además de Trump, también podrían volver otros vetados. La larga lista de personas vetadas en Twitter incluye a negacionistas del COVID, a neonazis y a la ex estrella de realities Tila Tequila, que fue suspendida por incitación al odio.