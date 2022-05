Daisy Edgar-Jones se transforma en una chica salvaje

A Daisy Edgar-Jones le pasan cosas buenas mientras está ocupada en otra cosa. Su papel destacado como Marianne en la popular miniserie de Hulu Normal People le llegó mientras trabajaba en otra producción. Leyó el libro entre escenas y filmó su audición en el set.

Varios años después, estaba en ese mismo set cuando descubrió que tenía la oportunidad de protagonizar la adaptación cinematográfica de Where the Crawdads Sing ("La chica salvaje") de Delia Owens, que se estrena el 15 de julio en Estados Unidos.

Me pareció tan loco que pensaran en mí para eso, dijo Edgar-Jones la semana pasada desde Londres. Creo que me sorprendió que me tomaran en cuenta considerando la popularidad del libro y lo importante que era.

Where the Crawdads Sing trata sobre una chica llamada Kya que crece sola en los pantanos de Carolina del Norte luego que su familia la abandona. La historia sigue a Kya desde la infancia en la década de 1950 hasta la edad adulta, mientras navega por romances, el rechazo de la gente del pueblo ” que sólo se intensifica cuando uno de sus pretendientes es hallado muerto y la llevan a la corte ” y encuentra su propio camino y propósito.

Escrito por una novelista debutante, una científica jubilada de más de 70 años, Where the Crawdads Sing fue un fenómeno improbable gracias, al menos en parte, a la actriz Reese Witherspoon, quien lo seleccionó para su club de lectura en 2018. Witherspoon y la ejecutiva de cine Elizabeth Gabler, quien ha estado detrás de las adaptaciones de The Devil Wears Prada ("El diablo viste a la moda") a Hidden Figures ("Talentos ocultos"), adquirió los derechos para producir un largometraje para Sony Pictures. Desde su publicación en 2018, Where the Crawdads Sing ha vendido más de 12 millones de ejemplares y ha pasado 150 semanas en la lista de éxitos literarios.

Edgar-Jones lo leyó en un día y quedó cautivada.

Es un thriller. Es un drama judicial. Es una historia de supervivencia. Es una historia de amor. Es una carta de amor a la naturaleza. Son tantas cosas, dijo la actriz. Algo que realmente me dejó es una nueva apreciación por la naturaleza y en qué medida la amabilidad puede afectar la vida de alguien. Tate le enseña a Kya a leer y ese es un verdadero punto de inflexión en su vida, significa que puede hacer una vida por sí misma. De una manera sutil, realmente celebra la educación.

Un amigo, el mismo que filmó su audición para Normal People, la ayudó a grabarla y enviarla. Cuenta la historia que le ofrecieron el papel al día siguiente.

Él es mi amuleto de la suerte, dijo Edgar-Jones. Creo que le debo toda mi carrera.

La actriz terminó identificándose con la niña del pantano de maneras inesperadas. Por un lado estaba la soledad y el aislamiento debido a la pandemia, pero también una nueva apreciación de el entorno.

Se nos permitió una caminata diaria y de pronto conocí pequeños parques y cosas en mi área que simplemente no había tenido el tiempo de experimentar, dijo la actriz. La historia es mucho sobre reconectarse con el amor por la naturaleza, que creo que a menudo damos por sentado.

Para prepararse, aprendió a navegar y pescar e incluso tomó algunas lecciones de dibujo. Pero, dijo riendo, "no puedo atribuirme ningún mérito por los hermosos dibujos de la película. Y, por supuesto, trabajó con un entrenador vocal para cambiar su acento inglés por la cadencia sureña de Kya de los 15 a los 40 años.

Antes de que comenzara la filmación, Owens le dijo que no se preocupara y que hiciera lo mejor posible.

Es mucha presión. Quería hacerlo bien, dijo Edgar-Jones. Ella fue realmente generosa en ese sentido.

El elenco incluye a actores veteranos, como David Strathairn en el papel de su abogado, y prometedores como Harris Dickinson (Chase) y Taylor John Smith (Tate).

Lucy Alibar, la guionista nominada al Oscar de Beasts of the Southern Wild (traducida en Latinoamérica como "La niña del sur salvaje", Bestias del sur salvaje o Una niña maravillosa, según el país), adaptó la novela de Owens, y Olivia Newman, directora de la favorita del circuito de festivales First Match, fue contratada para dirigir.

Es una directora tan sensible, dijo Edgar-Jones. Ha impregnado la historia con un lirismo y una cualidad de cuento de hadas que es hermosa.

El equipo de Crawdads también está lleno de mujeres, desde productoras hasta directoras de fotografía.

Fue muy, muy refrescante ver a tantas mujeres detrás de la cámara, dijo la actriz. Lo encontré increíblemente inspirador.

Sin embargo, nada podría haberla preparado para la belleza y el caos del rodaje en Nueva Orleans a fines de la primavera y principios del verano de 2021. No era raro, dijo, que el set se inundara de repente o que el elenco y equipo tuvieran que refugiarse en un automóvil mientras pasaba una tormenta eléctrica. Pero en esos cuatro meses, todos pudieron hacerse amigos en la burbuja de producción de COVID en el pantano, comiendo, bebiendo e incluso navegando en kayak en su tiempo libre.

Edgar-Jones no ha tenido mucho tiempo para procesar los últimos años y el ascenso que la ha puesto en el centro de un gran estreno de verano como Where the Crawdads Sing. En su mayoría, aprecia el hecho de que pueda pasar un poco más de tiempo en su casa en Londres, especialmente en un día soleado de primavera. El año pasado, dijo, apenas estuvo 10 días en su casa en total. Pero se está tomando todo con calma.

Creo que debido al COVID mi introducción al mundo fue mucho más lenta. Solo en los últimos meses he podido ver el efecto que la serie ˜Normal People™ realmente ha tenido en mi vida, dijo. Me siento muy afortunada de estar trabajando. Amo lo que hago.