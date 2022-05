Ensayo de autora sobre plagio retirado por material plagiado

El ensayo de una autora sobre por qué usó material plagiado en una novela, cuya publicación fue cancelada previamente en el año, ha sido retirado por contener a su vez material plagiado.

I Plagiarized Parts of My Debut Novel. Here™s Why (Plagié partes de mi novela debut. Les explico por qué) de Jumi Bello apareció brevemente en la página https://lithub.com. La novela debut de Bello, The Leaving, iba a ser publicada en julio, pero fue cancelada en febrero por Riverhead Books.

Este mes Lit Hub publicó un ensayo muy personal de Jumi Bello sobre su experiencia escribiendo una novela debut, su lucha con enfermedades mentales graves, las presiones autoimpuestas como joven escritora que se pueden sentir para publicar y sus propios actos de plagio, anunció la publicación. Por inconsistencias y, especialmente, otro incidente de plagio en el texto publicado, decidimos retirar el ensayo.

El editor de Lit Hub Jonny Diamond dijo que el material plagiado eran pasajes sobre la historia del plagio y que varios usuarios de redes sociales habían comentado que encontraron similitudes entre la escritura de Bello y obras previas. Bello no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

En su ensayo escribió sobre su determinación para terminar su novela acerca de una joven negra que se embaraza. Recordó que quería agregar descripciones literarias del embarazo, algo que no había experimentado, por lo que buscó material externo.

Me decía, estoy tomando prestado y cambiando el lenguaje. Me decía que reescribiría esas partes más adelante en la fase de edición. Que haría esa historia mía, escribió.

Si me hubiera dicho algo en ese punto, me iría a dormir a las 8 de la mañana por los nervios alterados y despertaría a la media noche. Me quedaría despierta toda la noche, escribiendo por días, simplemente para tratar de salir de eso, para volver a un lugar en el que pudiera dormir de nuevo. Al mirar hacia ese momento, creo que ignoré mis instintos. Ignoré la voz dentro de mí que decía quedo, esto está mal, mal, mal.