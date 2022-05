Biden firma ley de "préstamo y arriendo" para Ucrania

para movilizar a su pueblo a favor de la invasión.

Antes de firmar el proyecto de ley, Biden dijo que la guerra de Putin estaba una vez más trayendo consigo la destrucción deliberada de Europa, haciendo referencia a lo significativo del día.

Flanqueado por dos legisladores demócratas y una republicana, Biden firmó la iniciativa, la cual había sido aprobada en el Senado el mes pasado en un acuerdo unánime que ni siquiera requirió de una votación formal. También fue aprobada de manera abrumadora en la cámara baja, donde apenas 10 republicanos se expresaron en contra.

Realmente importa, dijo Biden sobre el apoyo bipartidista para Ucrania. Importa.

A pesar de sus diferencias en cuanto a la postura de Biden y lo que se percibe son sus traspiés al momento de confrontar a Rusia, en lo que se refiere a Ucrania los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado han mostrado una inusual unidad bipartidista. Otras medidas también han tenido un apoyo generalizado, incluyendo las exhortaciones para investigar a Putin por crímenes de guerra.

Mientras que el presidente Putin y el pueblo ruso celebraron hoy el Día de la Victoria, estamos viendo a las fuerzas rusas cometer crímenes de guerra y atrocidades en Ucrania, enfrascándose en una guerra brutal que está provocando tanto sufrimiento y destrucción innecesaria, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Dijo que Putin estaba distorsionando la historia en un intento por justificar esta guerra injustificable y no provocada.

La solicitud más reciente de Biden por 33.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar y humanitaria adentrará todavía más a Estados Unidos en el conflicto y pondrá a prueba la determinación del Congreso.

Pero a medida que el paquete avanza en ambas cámaras, donde posiblemente sea sometido a votación pronto, los legisladores no han dado indicios de echarse para atrás. Incontables miembros del Congreso han visitado la región en fines de semana para ver de primera mano la devastación de la guerra en Ucrania y los países vecinos, luego que más de 5 millones de refugiados han emigrado.

En lugar de oponerse a los gastos en el extranjero ”un punto de vista cada vez más popular durante la presidencia de Donald Trump_, algunos legisladores de ambos partidos quieren aumentar la cantidad de ayuda que envía Estados Unidos a Ucrania.

Los demócratas del Congreso alistan un plan que impulsaría el paquete de ayuda para Ucrania a casi 40.000 millones de dólares, y es posible que la votación en la cámara baja se lleve a cabo incluso el martes, dijeron dos personas al tanto de los planes de los legisladores.

Los periodistas de The Associated Press Alan Fram y Will Weissert contribuyeron a este despacho.