El presidente Putin justifica de nuevo la guerra en Ucrania

como una lucha en las tierras históricas de Rusia. Desde hace mucho tiempo ha tratado de negar los 1.000 años de historia de Ucrania.

Sin embargo, el avance en el este ha sido lento y muchos analistas han sugerido que Putin podría usar su discurso para declarar algún tipo de victoria, posiblemente en Mariúpol, para contrarrestar el descontento ante las numerosas bajas de Rusia y los efectos punitivos de las sanciones occidentales en casa.

Otros sugirieron que el presidente ruso podría declarar la lucha como una guerra, no solo como una operación militar especial y ordenar una movilización nacional, con un llamado a las reservas, para reponer las mermadas filas para un conflicto prolongado.

Ninguno de los pasos fue anunciado.

Gambrell reportó desde Leópolis, Ucrania. Yesica Fisch en Bajmut, David Keyton en Kiev, Yuras Karmanau en Leópolis, Mstyslav Chernov en Járkiv, Lolita C. Baldor en Washington y periodistas de The Associated Press en todo el mundo contribuyeron para este despacho.