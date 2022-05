Más de 60 ucranianos habrían muerto en ataque a escuela

y colocar minas. Palamar reportó una multitud de bajas.

El teniente Illya Samoilenko, otro integrante del Regimiento de Azov, indicó que había unos doscientos soldados heridos dentro de la siderúrgica, pero se negó a revelar cuántos elementos están en condiciones de combatir. Dijo que los soldados carecían de equipo de primeros auxilios y tuvieron que excavar a mano para liberar a compañeros de los búnkers que se desplomaron a causa de los ataques.

Para nosotros la rendición es inaceptable porque no podemos darle un regalo así al enemigo, declaró Samoilenko.

El gobierno ucraniano ha contactado a organismos internacionales con el fin de intentar garantizar una salida segura para los defensores.

En el frente económico, los gobiernos del Grupo de los Siete se comprometieron a prohibir o eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso. El G-7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Japón.

Washington también anunció nuevas sanciones contra Moscú, eliminando la publicidad occidental de sus tres principales cadenas de televisión, prohibiéndoles a las empresas de contabilidad y asesoría estadounidenses brindar servicios en Rusia, y privando al sector industrial ruso de productos madereros, motores industriales, calentadores de agua y bulldozers.

Trudeau se reunió con Zelenskyy y realizó una visita sorpresa a Irpín, localidad que resultó dañada durante el intento de Rusia por tomar Kiev. El mandatario ucraniano también sostuvo un encuentro con la presidenta del Parlamento alemán, Bí¤rbel Bas, con el fin de conversar sobre asistencia de defensa adicional.

Jill Biden visitó el oeste de Ucrania para una reunión sorpresa con la esposa de Zelenskyy por motivo del Día de las Madres

Zelenskyy difundió un discurso en video para conmemorar la victoria de los Aliados en Europa hace 77 años, trazando comparaciones entre la invasión rusa a Ucrania y los males del nazismo. El video en blanco y negro mostraba al mandatario de pie frente a un edificio residencial en ruinas en Borodyanka, un suburbio de Kiev.

Zelenskyy dijo que generaciones de ucranianos entendían el significado de las palabras nunca más, una frase que se usa a menudo como promesa para no permitir que se repitan los horrores del Holocausto.

___

Gambrell reportó desde Leópolis, Ucrania.

___

Yesica Fisch en Bakhmut, Ucrania; David Keyton en Kiev; Yuras Karmanau en Léopolis, Ucrania; Mstyslav Chernov en Járkiv, Ucrania; y Lolita C. Baldor en Washington, así como personal de The Associated Press en todo el mundo, contribuyeron a este despacho.