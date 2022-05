Bono canta "Stand By Me" en el metro de Kiev

Bono cantó el domingo en una estación del tren subterráneo de Kiev que está siendo utilizada como refugio antibombas, en una muestra de apoyo del músico irlandés a los ucranianos que intentan contrarrestar la invasión rusa.

El líder de la banda U2 tuiteó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy nos invitó a cantar en Kiev en una muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano, y eso es lo que hemos venido a hacer.

Bono, acompañado por el guitarrista the Edge, entonó la canción de Ben E. King Stand By Me en la estación Khreschatyk del metro. Otro músico vestido con uniforme militar ucraniano también cantó con él.

Además acudió a Bucha, una localidad de las afueras de Kiev en la que fueron hallados cientos de cadáveres después de que las tropas rusas se retiraron el mes pasado. Se considera que posiblemente allí se cometieron crímenes de guerra.