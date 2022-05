Próximos estrenos: "Firestarter", Rebel Wilson y Becky G

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

” Stephanie Conway es una popular estudiante de último año de secundaria (high school) en 2002, pero un accidente de porristas la deja en coma por 20 años en la nueva comedia de Netflix Senior Year, que se estrena el viernes 13 de mayo. Luego de despertar a los 37 años en 2022, Stephanie, interpretada por Rebel Wilson, decide volver a inscribirse y terminar la escuela. Dirigida por Alex Hardcastle, veterano de series de comedia como New Girl, Parks and Recreation y The Mindy Project, la cinta tiene entre su elenco a Sam Richardson, Alicia Silverstone, Chris Parnell y Angourie Rice como la joven Stephanie.

” Netflix también estrena el miércoles el drama de época Operation Mincemeat ("El arma del engaño"), basado en una operación real en la Segunda Guerra Mundial en la que oficiales de inteligencia británicos usaron un cadáver vestido como oficial de la Marina Real en un intento por engañar a los poderes del Eje y mantener en secreto la invasión aliada de Sicilia. La película, dirigida por John Madden (Shakespeare in Love, en español "Shakespeare apasionado"), es protagonizada por Colin Firth y Matthew Macfayden, además de Kelly Macdonald y Penelope Wilton.

” Firestarter ("Llamas de venganza"), la espeluznante historia de Stephen King sobre una niña con poderes pirocinéticos, tiene una nueva adaptación del director Keith Thomas que llega a Peacock (y cines) el viernes 13 de mayo. Ryan Kiera Armstrong asume el papel que Drew Barrymore originó en 1984 como la niña con la responsabilidad imposible de proteger a su familia y a sí misma de la agencia gubernamental que espera convertir sus poderes en arma. Zac Efron interpreta a su padre y Sydney Lemmon a su madre.

” Lindsey Bahr

MÚSICA

” The Black Keys celebra un aniversario clave con un nuevo álbum, Dropout Boogie, que sale el viernes 13 de mayo e incluye colaboraciones con Greg Cartwright de Reigning Sound, Billy F Gibbons de ZZ Top y Angelo Petraglia de Kings of Leon. El disco sale un día antes del 20 aniversario del primer LP de la banda, The Big Come Up. Los primeros sencillos incluyen It Ain™t Over, escrito por sus miembros Dan Auerbach y Patrick Carney junto con Cartwright, y Wild Child, un clásico del rock. El nuevo álbum captura primeras tomas que hacen eco del blues rock despojado de los primeros días del dúo en Akron, Ohio. En julio, The Black Keys saldrá de gira por Norteamérica por primera vez en tres años.

” Becky G continúa su exitoso sencillo Mamiii con su tercer álbum de estudio, Esquemas, un disco de 14 cortes que sale el viernes 13 de mayo. Mamii, con Karol G, debutó en los primeros 20 lugares de la lista Hot 100 de Billboard y en el top 10 de la lista de 200 sencillos globales de Billboard. El tema, con un video musical en el que aparece el actor de Euphoria Angus Cloud, suma 350 millones de reproducciones en todo el mundo, más de 150 millones de ellas tan solo en Spotify. Otro tema del álbum es No mienten, una canción de baile palpitante liderada por un sensual punteo de guitarra. También está el turbio y sigiloso Kill Bill, con sonidos de truenos y espadas.

” Mark Kennedy

TELEVISIí“N

” Duke Kahanamoku recibe su merecido en American Masters: Waterman - Duke: Ambassador of Aloha de PBS, que debuta el martes y es narrado por Jason Momoa. Kahanamoku llegó a ganar cinco medallas en los Juegos Olímpicos de 1912, 1920 y 1924 y fue un defensor de su natal Hawái y del surf. El documental, dirigido por Isaac Halasima, rastrea su ascenso a la fama, sus encuentros con el racismo y su papel en la transición de Hawái de un reino a un estado de Estados Unidos. Imágenes de archivo y nuevas entrevistas, incluso con los surfistas Laird Hamilton y Carissa Moore, ayudan a contar la historia.

” Los devotos de la novela de Audrey Niffenegger The Time Traveler™s Wife ("La mujer del viajero en el tiempo") hicieron que su adaptación cinematográfica de 2009 fuera un éxito a pesar de las críticas mixtas. Quizás el intrincado romance de ciencia ficción se adapte mejor en una serie de HBO con Rose Leslie y Theo James como los amantes desafiados. The Time Traveler™s Wife, que se estrena el domingo 15 de mayo con un guion adaptado de Steven Moffatt (Sherlock, Doctor Who), sigue la relación zigzagueante de Henry, nacido con una falla genética que lo hace saltar a través de décadas, y Claire, cuya devoción por él es atemporal.

” Otra adaptación de un libro a televisión, Conversations with Friends de Hulu, también llega el domingo 15 de mayo. Basada en la aclamada novela de Sally Rooney de 2017, la serie de 12 episodios es protagonizada por Alison Oliver y Sasha Lane como las estudiantes universitarias Frances y Bobbi, un par de exnovias que siguen siendo amigas y colaboradoras de poesía. Su amistad se pone a prueba cuando conocen a una pareja mayor, la escritora Melissa (Jemima Kirke) y su actor y esposo Nick (Joe Alwyn). A esto sigue un coqueteo para una pareja y una aventura para la otra, lo que hace que Frances reevalúe su vida y el papel de Bobbi en ella.

” Lynn Elber