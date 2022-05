Este año, el cine protagoniza su propia historia de regreso

Este verano en el cine, Tom Cruise regresa a la cabina de avión. Los doctores Grant, Sattler e Ian Malcolm tienen nuevos encuentros con dinosaurios. Natalie Portman toma el martillo de Thor. Y Jordan Peele vuelve a aterrorizarnos con lo desconocido.

Hollywood estrena algunas de sus películas más grandes y anticipadas de 2022 esta temporada de verano boreal, que comienza este fin de semana con la ayuda de Doctor Strange and the Multitverse of Madness (Doctor Strange en el multiverso de la locura) de Marvel y Disney y se extiende hasta finales de agosto. Es un momento incierto para la industria del cine, pues los estudios y exhibidores aún están compensando las pérdidas sufridas durante la pandemia y ajustándose a las nuevas maneras de hacer negocios, que incluyen ventanas de estreno más cortas, la competencia del streaming y la necesidad de alimentar sus propios servicios. Y todos se preguntan si el cine volverá alguna vez a los niveles prepandemia.

Sin embargo, aunque la pandemia no ha acabado, se respira un aire de optimismo.

Todavía esperamos que regresen las grandes audiencias, pero realmente parece que hemos dado un giro, dijo Jim Orr, jefe de distribución nacional de Universal Pictures. Tienes la impresión de que el público quiere salir, quiere estar en los cines. Creo que va a ser un verano extraordinario.

La semana pasada, ejecutivos de estudios y estrellas de cine se reunieron con propietarios de cines y exhibidores en una convención en Las Vegas, promocionando con orgullo películas que prometen que harán que el público regrese al cine semana tras semana.

Las expectativas son particularmente altas para Top Gun: Maverick, que Paramount Pictures estrenará el 27 de mayo tras dos años de aplazamientos por la pandemia. El productor Jerry Bruckheimer dijo que nunca dudó estrenar Top Gun: Maverick ” una película de acción total hecha con una gran cantidad de imágenes aéreas, efectos mecánicos y hasta seis cámaras dentro de las cabinas de los aviones de combate ” exclusivamente en los cines.

Es el tipo de película que encarna la experiencia de ir al cine. Te lleva a otra parte, te transporta. Siempre decimos que estamos en el negocio del transporte, te transportamos de un lugar a otro, y eso es lo que hace ˜Top Gun™, dijo Bruckheimer. Hay mucha demanda acumulada para algunas películas y esperamos ser una de ellas.

La industria del cine ya ha tenido varios éxitos notables en los últimos seis meses, incluyendo Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: sin camino a casa), que se ha colocado como la tercera película más taquillera de todos los tiempos; The Batman ("Batman"), The Lost City ("La ciudad perdida") y, aunque más pequeña, Everything Everywhere All At Once (Todo a la vez en todas partes). La esperanza es que el impulso sólo siga aumentando en los próximos meses.

Antes de la pandemia, la temporada de cine de verano podía producir con seguridad más de 4.000 millones de dólares en boletería, o cerca del 40% de los ingresos brutos del año, según Comscore. Pero en 2020, con los cines cerrados la mayor parte de la temporada y la postergación de la mayoría de estrenos, ese total se desplomó a 176 millones. El verano pasado presentó una marcada mejora con 1.700 millones, pero las cosas apenas volvieron a la normalidad: muchos optaron por aplazar aún más sus estrenos o emplear estrategias híbridas.

Ahora todos se están volviendo a enfocar en los estrenos en cines, aunque las ventanas de exhibición son más cortas. El servicio de venta de entradas Fandango encuestó recientemente a más de 6.000 compradores de boletos y 83% dijo que planea ver tres o más películas en la pantalla grande este verano. Otro dato no menos importante es que Netflix reportó el mes pasado su primera pérdida de suscriptores en 10 años y espera perder 2 millones más este trimestre.

Finalmente es el momento del cine, con una película taquillera tras otra, tras otra, tras otra, dijo Adam Aron, presidente y director general de AMC Theatres, la cadena más grande de cines en Estados Unidos. Destacó franquicias como Doctor Strange 2, Top Gun 2, Jurassic World: Dominion (Jurassic World: Dominio, que se estrena el 10 de junio) y Thor: Love and Thunder (Thor: Amor y trueno, para el 8 de julio); nuevos conceptos cinematográficos como Nope de Jordan Peele (22 de julio) y Elvis (24 de junio), así como películas aptas para toda la familia como Lightyear (17 de junio) y Minions: The Rise of Gru (Minions 2: Nace un villano, 1 de julio).

Es una declaración atrevida, pero este verano podría igualar al de 2019, lo cual sería monumental para la industria cinematográfica, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior para Comscore.

Los analistas pronostican que Doctor Strange 2 podría recaudar 170 millones de dólares este fin de semana de estreno, el doble que la primera película del personaje. Marvel y Disney presentarán después Thor, en la que el personaje de Chris Hemsworth viaja con los Guardianes de la Galaxia después de los acontecimientos de Avengers: Endgame preguntándose "¿y ahora qué?

Thor sólo está tratando de descubrir su propósito, de descubrir exactamente quién es y por qué es un héroe o si debería ser un héroe, dijo el director Taika Waititi. Supongo que podrías llamarlo una crisis de la mediana edad.

La película trae de vuelta a Jane Foster (Portman), quien se convierte en Mighty Thor, así como al Korg de Waititi y la Valkyrie de Tessa Thompson, y agrega a Russell Crowe como Zeus y Christian Bale como Gorr el Dios Carnicero. Waititi ha dicho que es la película más loca que ha hecho.

Es un grupito de héroes genial, realmente divertido y raro, un nuevo equipo para Thor con Korg, Valkyrie y Mighty Thor, dijo Waititi. Y, en mi humilde opinión, tenemos probablemente al mejor villano que Marvel haya tenido con Christian Bale.

Pero las películas de superhéroes por sí solas no crean un panorama cinematográfico saludable o particularmente convincente. Tiene que haber opciones para que los cines sobrevivan.

Nuestro negocio no puede desarrollarse sólo a partir de películas taquilleras y propiedad intelectual de marca. Realmente necesitamos seguir presentando una oferta tan amplia como sea posible, dijo Orr. Tenemos algo para cada segmento de la audiencia. El público ansía eso y los expositores también.

Universal se enorgullece de su diversa programación de verano, que incluye dinosaurios, animación para la familiar, thrillers y películas de terror, comedias como Easter Sunday (5 de agosto) y filmes de época de Focus Features como Downton Abbey: A New Era (Downton Abbey: Una nueva era, 20 de mayo) y Mrs. Harris Goes to Paris (15 de julio).

Jason Blum, el poderoso productor y director de Blumhouse, espera que la cinta de terror sobrenatural de Scott Derrickson The Black Phone ("El teléfono negro"), con Ethan Hawke en un raro papel de villano, sea la película del verano que no es de superhéroes cuando se estrene el 24 de junio.

También llegarán a los cines películas que no forman parte de franquicias. Hay adaptaciones literarias como Where the Crawdads Sing (La chica salvaje), con Daisy Edgar-Jones; películas de acción como Bullet Train (29 de julio) con Brad Pitt y Sandra Bullock, el drama de Baz Luhrmann sobre la vida y música de Elvis Presley, un falso documental sobre un diminuto molusco Marcel the Shell With Shoes On (24 de junio), diversión del Período Regencia en Mr. Malcolm™s List (1 de julio) y películas para poner los pelos de punta como Watcher (3 de junio), Bodies, Bodies, Bodies y Resurrection (ambas para el 5 de agosto).

El guionista y director de Annihilation, Alex Garland, también tiene un nuevo thriller, Men, que se estrenará en cines el 20 de mayo. En el mismo, Jessie Buckley interpreta a una mujer que se retira a la campiña inglesa en busca de paz después de una tragedia personal sólo para enfrentar más horrores de los hombres de esta pintoresca ciudad, todos interpretados por Rory Kinnear.

Como alguien que hace películas originales y desafiantes para la pantalla grande, Garland está un poco preocupado por la industria del cine y los cambios radicales que están ocurriendo bajo la superficie que son en parte culturales y en parte económicos.

Cada vez que sale una película interesante y tiene un rendimiento inferior, siento una especie de ansiedad constante, dijo Garland. Si las únicas películas que hacen dinero son para públicos más jóvenes, algo cultural cambia. Algo cambia sobre el tipo de películas que son financiadas y por qué son financiadas.

Casi se siente antiguado o de hecho algo aburrido, pero creo que hay un valor en el cine, agregó. Una película como ˜Men™ funciona de manera diferente en un cine. No poder detenerla hasta que se termina significa que tiene un efecto igualmente diferente.

Las empresas de streaming, mientras tanto, se mantienen fuertes. Netflix tiene más de 35 películas por estrenar este verano, incluyendo el thriller de espías The Gray Man (El hombre gris, 22 de julio), dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, y Spiderhead (La cabeza de la araña, 17 de junio), con Chris Hemsworth. También tiene un documental sobre Jennifer Lopez, Halftime (Medio tiempo, 14 de junio); una película de baloncesto con Adam Sandler, Hustle (Garra, 8 de junio), y una cinta de amigos protagonizada por Kevin Hart y Mark Wahlberg, Me Time (26 de agosto).

Algunos de los títulos más interesantes del Festival de Cine de Sundance de este año se estrenarán en servicios de streaming, incluyendo Good Luck To You, Leo Grande en Hulu, Cha Real Smooth en Apple TV+, Emergency en Amazon y AM I OK? en HBO Max.

El streaming tiene un lugar en el mundo, pero no es lo único en el mundo, dijo Blum, quien está convencido de que todavía hay apetito por ir a los cines. Había gente por ahí diciendo que las se películas habían terminado. Nunca pensé eso, aunque me preocupaba cuánta demanda quedaba. Pero parece que esa parte de nuestro mundo no va a desaparecer pronto.

Para Bruckheimer, la ecuación es quizá más simple.

Todo depende de las películas. Siempre se trata de las películas. Si hay cosas que la gente quiere ver, irán, dijo. Siempre uso la analogía: tienes cocina en tu apartamento o casa, pero te gusta salir a comer. Quieres una comida diferente.

El periodista de AP Jake Coyle contribuyó a este despacho desde Nueva York.