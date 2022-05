Tres muertos por ataque a puñaladas cerca de Tel Aviv

Tres personas murieron en un ataque a puñaladas el jueves cerca de Tel Aviv y la policía israelí sospecha que se trató de un ataque terrorista, informaron autoridades.

El suceso ocurrió en el poblado de Elad, en el centro de Israel, indicaron las fuentes.

La policía dijo que sospecha que se trató de un ataque terrorista, y que el agresor huyó en un vehículo.

La policía estableció puntos de control de tránsito en el área y helicópteros policiales sobrevolaban la zona.

El servicio de rescate Maguen David Adom dijo que tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas; dos de los heridos están en condición grave.

Israel conmemoró el jueves el aniversario de su independencia, un feriado en que muchas personas celebran al aire libre y observan acrobacias aéreas.

Se desconoce por el momento la identidad del agresor, pero las tensiones israelí-palestinas han estado en aumento en semanas recientes tras una serie de ataques en Israel, operativos militares en la Margen Occidental y hechos de violencia en un lugar de Jerusalén venerado tanto por judíos como musulmanes.