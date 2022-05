Heard: Equipo de Depp protegió su consumo de drogas, alcohol

Johnny Depp se rodeó de un séquito de facilitadores que lo protegieron de las consecuencias de su consumo de drogas y alcohol, testificó el jueves su exesposa, la actriz Amber Heard.

Heard volvió a rendir declaraciones para defenderse de las acusaciones de difamación de su exmarido.

Depp demandó a Heard por un artículo de opinión que ella escribió y publicó en el Washington Post en el que se describió a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Los abogados del actor dicen que el artículo de 2018 lo difamó pese a que nunca mencionó su nombre.

Heard le habló al jurado sobre fotografías que tomó de Depp a partir de 2013 en las que él estaba desmayado. Dijo que comenzó a fotografiarlo porque él no ‹‹podía recordar lo que había hecho cuando estaba borracho y negaba lo que había ocurrido mientras estaba inconsciente.

No lo recordaría, o lo negaría. No había nadie que me apoyara, dijo Heard.

La actriz ha declarado que Depp la agredió física y sexualmente en múltiples ocasiones, generalmente cuando estaba borracho o drogado. Depp ha negado haberla golpeado alguna vez, pero los abogados de Heard han dicho que sus negaciones carecen de credibilidad en parte porque no puede recordar lo que ha hecho cuando se desmaya.

Depp ha dicho que Heard exagera mucho sobre su manera de beber y que él tolera bien el licor. Amigos, familiares y empleados de Depp han rendido testimonio y respaldado su afirmación.

Pero Heard dijo que eso es parte del problema. Dijo que Depp tiene un equipo a su alrededor que lo limpia cuando se enferma y le permite seguir con sus asuntos sin reconocer las consecuencias de su consumo de alcohol.

Se espera que Heard rinda declaraciones todo el día del jueves en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax.