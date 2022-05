Concierto perdido de Ray Charles a plataformas digitales

Una noche en Estocolmo, hace medio siglo, Ray Charles presentó un concierto que hacía vibrar el alma y palpitar al corazón el cual se perdió en la historia.

La gala comienza con una versión movida de la canción con la que Charles solía abrir sus conciertos, Alexander™s Ragtime Band, seguida de una versión electrizante de What™d I Say. Charles presenta después dos rarezas, una versión pausada con toques de blues de I™ve Had My Fun, seguida de Games People Play. Termina con una frenética Marie seguida de una versión extendida de 8 minutos de I™ve Got a Woman. El público enloquece.

Capturó un momento increíble en el que estaba tocando y cantando particularmente bien y la banda estaba ahí, así que son simplemente versiones geniales, dijo John Burk, quien produjo el último álbum de Charles, Genius Loves Company, el cual fue galardonado con el Grammy. Estaba en la cima de sus poderes.

Entre las canciones, Charles puede escucharse interactuando con el público. Damas y caballeros, quiero presentarles en esta ocasión algo de feminidad, me gusta, dice antes de interpretar Games People Play, dándole a cada una de sus cuatro vocalistas, conocidas como The Raelettes, la oportunidad de brillar.

Tienes una ventana hacia el poder de este artista en una época cuando era relativamente joven, fuerte y en el mejor momento de su carrera. Y es tan increíble que nadie lo haya escuchado antes, dijo Burk.

Un destilado de ocho canciones de esa noche llegará a plataformas digitales el viernes. Fue lanzado previamente como un vinilo de edición limitada en la celebración anual a las tiendas de discos, conocida como Record Store Day, en 2021.

La grabación fue descubierta mientras Burk y The Ray Charles Foundation, encabezada por Valerie Ervin, preparaban True Genius de 2021, una caja de edición limitada lanzada para celebrar el que habría sido el cumpleaños 90 de Charles con 90 canciones de su legendaria carrea.

Las piezas de Estocolmo fueron agregadas a la caja.

El relanzamiento es sólo uno de los álbumes de Charles que celebran su 50 aniversario. En 1972 también lanzó su álbum de estudio A Message From the People, el que quizá es el álbum con mayor mensaje social de Charles. El álbum será remasterizado y relanzado el 17 de junio, sumándose a los festejos en un gran año para Charles, quien fue incorporado al Salón de la Fama del Country la semana pasada.

A Message From the People contiene Hey Mister³ un poderoso llamado para acabar con el hambre, Abraham, Martin and John sobre tres activistas asesinados, una versión de Take Me Home, Country Roads de John Denver, una versión de Lift Every Voice and Sing y la clásica America the Beautiful para terminar.

Creo que es el único disco que hizo que dedicó completamente a hacer una declaración sobre el mundo y lo que está ocurriendo, dijo Burk. Se trata de esperanza sobre lo que puede ser el sueño estadounidense y él también subraya algunos de los obstáculos que impiden lograr realmente ese sueño.

