Comienza la evacuación de civiles de metalúrgica de Mariúpol

que cooperen para negociar con los rusos para sacarnos de aquí.

Otro miembro del último reducto de resistencia en Azovstal indicó que las fuerzas rusas reanudaron su ofensiva contra el complejo el domingo, tan pronto como se completó la evacuación del grupo de civiles.

Denys Shlega, comandante de la 12da Brigada de Operaciones de la Guardia Nacional de Ucrania, dijo en una entrevista televisada el domingo por la noche que varios cientos de civiles seguían atrapados junto a casi 500 soldados heridos y numerosos cadáveres.

Varias docenas de niños pequeños siguen en los búnkers debajo de la planta, comentó Shlega.

Se cree que unas 100.000 personas continuaban atrapadas en Mariúpol, incluyendo los 2.000 combatientes ucranianos que se cree que están en los túneles del complejo siderúrgico de la era soviética, la única parte de la ciudad que no está bajo ocupación rusa.

Mariúpol, una ciudad portuaria del Mar de Azov, ha vivido algunos de los episodios más duros de la guerra. Una maternidad fue alcanzada en un ataque aéreo ruso en las primeras semanas del conflicto, y más tarde se reportó la muerte de cientos de personas en otro sobre un teatro. Es un objetivo crucial debido a su posición estratégica cerca de la península de Crimea, que Rusia le arrebató a Ucrania en 2014.

Palamar, el comandante ucraniano, contó a la AP que tienen dificultad para llegar incluso a algunos de los heridos dentro de la planta.

Hay escombros. No tenemos equipos especiales. Es dificil para los soldados retirar losas que pesan varias toneladas solo con sus brazos", apuntó. Oímos las voces de personas que siguen vivas en el interior de los edificios destrozados.

Saviano Abreu, vocero humanitario de la ONU, apuntó que los civiles que llegan a Zaporiyia, a unos 230 kilómetros (140 millas) al noroeste de Mariúpol, recibirán ayuda humanitaria inmediata, incluyendo apoyo psicológico. Un equipo de Médicos Sin Fronteras estaba en un centro de recepción para desplazadas en la ciudad, preparándose para la llegada de la caravana de la ONU.

Palamar pidió la evacuación de los comnatientes heridos además de los civiles. No sabemos por qué no se los llevan, y no se está conversando sobre su evacuación hacia territorio controlado por Ucrania, afirmó en un video publicado el sábado en el canal de Telegram del regimiento.

Además de su regimiento, Palamar contó que en la defensa de la planta participan marines, agentes de policía y guardas fronterizos y costeros, entre otros. Los cuerpos de los combatientes fallecidos siguen en el interior del complejo porque creemos que podremos llevarlos a territorio controlado por el gobierno ucraniano. Tenemos que hacer todo lo posible para enterrar a los héroes con honores.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y otros legisladores del país visitaron a Zelenskky en Kiev el sábado para mostrar el respaldo de Washington a la defensa ucraniana contra la invasión rusa. Fue legisladora estadounidense de mayor rango que viajó al país desde el inicio de la operación rusa el 24 de febrero.

En su discurso nocturno el domingo, el mandatario ucraniano acusó a Moscú de librar una guerra de exterminio y denunció que sus ataques alcanzaron almacenes de alimentos, grano y fertilizantes, así como vecindarios residenciales en las regiones de Járkiv y el Donbás, entre otras.

Según Zelenskyy, más de 350.000 personas fueron evacuadas de zonas de combate durante la guerra gracias a las rutas seguras acordadas con Rusia. La organización de los corredores humanitarios es uno de los elementos del proceso de negociación que está en marcha", afirmó.

___

Fisch reportó desde Sloviansk. Los periodistas de The Associated Press Jon Gambrell y Yuras Karmanau, en Leópolis, Ucrania; Mstyslav Chernov, en Járkiv, Ucrania, y reporteros de la AP en el resto del mundo contribuyeron a este despacho.