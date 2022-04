Admite Bill Murray que su conducta en el set detuvo rodaje

El actor y comediante Bill Murray reconoció el sábado que su comportamiento en el set de rodaje provocó la queja de una mujer y la suspensión del rodaje de su película más reciente.

En sus primeros comentarios sobre la suspensión de la cinta Being Mortal, el actor describió el incidente como una diferencia de opinión, pero se negó a dar detalles sobre lo que ocurrió o a quién involucró.

Hice algo que me pareció divertido y no se tomó así, dijo durante una entrevista a CNBC en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway. ‹‹El estudio cinematográfico quiso hacer lo correcto, así que decidió comprobar todo, investigar y por eso detuvo la producción.

Murray declaró que él y la mujer, cuyo nombre no se ha dado a conocer, están hablando y tratando de hacer las paces el uno con el otro. No dijo cuándo o si se reanudará la producción ni si él seguirá participando en la película.

Ambos somos profesionales, comentó Murray sobre él y la mujer. Nos gusta mutuamente el trabajo que hace el otro. Nos caemos bien, creo, y si no uno no puede llevarse bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos ni hacer una película.

El comediante de 71 años, que protagonizó Ghostbusters y Caddyshack, sugirió que la naturaleza cambiante de lo que se considera humor apropiado fue un factor del incidente.

Ha sido una gran enseñanza para mí, dijo. El mundo es diferente de lo que era cuando yo era un niño. Lo que siempre me pareció gracioso de pequeño no es necesariamente lo mismo que lo que es gracioso ahora. Las cosas cambian y los tiempos cambian, así que es importante para mí entenderlo.

Murray añadió: Creo que el perro triste no puede aprender más. No quiero ser ese perro triste y no tengo intención de serlo.

La productora Searchlight Pictures confirmó la suspensión del rodaje, pero hasta ahora no ha dado más detalles, alegando que la investigación está en curso. El sitio web de entretenimiento Deadline indicó que la queja contra Murray fue presentada este mes y la producción se detuvo la semana pasada.

El reparto de Being Mortal cuenta con Murray, Seth Rogen, Keke Palmer y Aziz Ansari, que además es guionista, director y productor de la película.