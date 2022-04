James Corden, el rey del "Carpool Karaoke", deja su programa

James Corden dijo que se retirará de su programa de televisión nocturno el próximo año, calificándolo como un buen momento para seguir adelante y ver qué más podría haber.

Corden anunció su decisión el jueves durante la grabación de The Late Late Show de CBS, que comenzó a conducir en 2015.

Cuando comencé este viaje, siempre iba a ser solo eso. Iba a ser un viaje, una aventura. Nunca lo vi como mi destino final", dijo. Y nunca quiero que este programa permanezca más de lo que sea bienvenido de ninguna manera. Siempre quiero amar hacerlo.

Corden, quien no ofreció detalles sobre el rumbo que podría tomar su carrera a continuación, dijo que el programa nocturno ha cambiado su vida. "Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Ha estado más allá de mis sueños más locos y salvajes, dijo.

Permanecerá en el programa por un año más, en el que prometió que saldrá con fuerza y predijo que habrá muchas lágrimas.

En un comunicado, el presidente y director ejecutivo de CBS, George Cheeks, elogió a Corden por hacer enormes aportes creativos y cómicos, como los videos de Carpool Karaoke en los que Corden y estrellas de la música, incluidas Adele y Paul McCartney, cantaron y conversaron en el auto.

El contrato de Corden se vencía este agosto, pero el actor y guionista nacido en Londres extendió el acuerdo por otra temporada. Dejará el programa, que se transmite entre semana después de la medianoche, en la primavera boreal de 2023.

Ojalá pudiera quedarse más tiempo, pero estamos muy orgullosos de que haya hecho de CBS su hogar en Estados Unidos y que esta sociedad se extienda una temporada más en ˜The Late Late Show™, dijo Cheeks.

La cadena no hizo más comentarios ni dijo quién podría reemplazar a Corden. El presentador anterior del programa era Craig Ferguson.

Corden fue considerado una elección poco probable cuando fue nombrado anfitrión de The Late Late Show. Había protagonizado la serie de comedia británica Gavin & Stacey y ganado un premio Tony en 2012 por su actuación en Broadway en One Man, Two Guvnors, pero no era muy conocido por los televidentes estadounidenses.

Carpool Karaoke y otros segmentos graciosos como Crosswalk the Musical se volvieron populares en internet, impulsando el alcance de Corden y del programa más allá de su canal de transmisión.

El presentador había presagiado su decisión, incluso en un episodio del podcast Smartless de diciembre de 2020. Tengo una sensación abrumadora de que mi familia ha caminado al ritmo de mi tambor durante mucho tiempo, dijo entonces.

Señaló que no tenía en mente una fecha de finalización para el programa y que siempre será una decisión familiar más que profesional. Se trata de las personas a las que echamos mucho de menos y por las que sentimos nostalgia.

___

La periodista de AP Alicia Rancilio, en Nueva York, contribuyó a este despacho.