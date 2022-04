"El buen patrón" y "El reino", listas para los Platino

El empresario español Julio Blanco y Emilio Vázquez Pena, un pastor argentino reconvertido en político, comparten ambición y falta de escrúpulos para lograr sus objetivos. Pero los protagonistas de la película El buen patrón y la serie El reino, respectivamente, tienen algo más en común: parten como favoritos para la novena edición de los Premios Platino a lo mejor del cine y la televisión de Iberoamérica, que se entregan este domingo en Madrid.

El buen patrón cuenta con 11 candidaturas en 16 categorías de cine, mientras que la producción argentina El reino le da la réplica en televisión, con opciones de coronarse en los seis apartados posibles.

La cinta satírica de Fernando León de Aranoa sobre el mundo empresarial opta a todos los grandes premios, incluyendo mejor película iberoamericana de ficción, donde se medirá con las otras dos grandes favoritas: las españolas Maixabel, con ocho nominaciones, y Madres paralelas, con siete. La terna la completa la mexicana Noche de fuego de Tatiana Huezo, que cuenta cómo tres niñas se refugian en su amistad para superar las tragedias causadas por un cártel de la droga en su pueblo.

Las cuatro copan también la categoría de mejor director, que completan Icían Bollaín con su historia sobre la relación entre la viuda de una víctima del grupo armado vasco ETA y un miembro del comando que lo asesinó, y Pedro Almodóvar con Madres paralelas.

Javier Bardem y Blanca Portillo, que hace poco más de dos meses se coronaron en los Premios Goya por sus respectivos papeles en El buen patrón y Maixabel, encabezan las quinielas en los premios actorales. Bardem, que está en uno de los mejores momentos de su carrera tras haber optado por cuarta vez a un Oscar por Being the Ricardos (Ser los Ricardo), tendrá enfrente a Eduard Fernández (Mediterráneo), Luis Tosar (Maixabel) y Rodrigo Santoro, una de las cuatro nominaciones de la cinta brasileña 7 prisioneiros.

Portillo tendrá también un déjí vu al volver a medir fuerzas con Penélope Cruz, a quien su papel de Janis, una madre soltera a la que le cambian a su hija recién nacida en el hospital en Madres paralelas, le valió igualmente su cuarta nominación al Oscar, entre otros reconocimientos. íngela Molina (Charlotte) e Ilse Salas (Plaza catedral) cierran la lista de aspirantes a mejor actriz.

Una de las grandes protagonistas de la noche será Carmen Maura, que recibirá el Premio de Honor por su prolífica carrera. La actriz madrileña de 76 años debutó a finales de la década de 1960 combinando trabajos en el teatro, la televisión y el cine.

Fue ahí donde su fama se consolidó internacionalmente en los 80 como una de las musas de Almodóvar. Del imaginario del director manchego salieron los personajes que le han valido dos de sus cuatro Goya: Pepa en Mujeres al borde de un ataque de nervios, e Irene, la madre de Raimunda, en la aclamada Volver.

La película mexicana Los lobos, que cuenta la vida de dos niños en el motel donde viven tras emigrar a Albuquerque, Nuevo México, con su madre; las españolas Maixabel y Mediterráneo, el relato de la creación de la ONG Open Arms, muy activas en el rescate de migrantes en el Mar Mediterráneo, y Yo nena, yo princesa, un filme argentino que cuenta la historia de una niña trans, se disputarán el premio a la educación en valores.

Por el honor a la mejor ópera prima iberoamericana compiten Clara Sola de Nathalie ílvarez Mesén, Karnawal de Juan Pablo Félix; Libertad de Clara Roquet, y Sin señas particulares de Fernanda Valadez.

Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, de Mariem Pérez Riera, opta a mejor documental junto a A última floresta de Luiz Bolognesi, Quién lo impide de Jonás Trueba y 100 días con la Tata de Miguel íngel Muñoz, quien además ejercerá de conductor de la ceremonia junto a la cantante y actriz argentina Lali.

En cuanto a la pantalla chica, la serie argentina El reino, una de las producciones de Netflix más vistas del año pasado, tratará de inscribir su nombre con letras de oro en la historia de los galardones con un pleno en todas las categorías.

La competencia por el premio a mejor miniserie o teleserie iberoamericana pasa por los biopics Isabel (Chile), sobre la vida de la escritora Isabel Allende, y Luis Miguel: La serie (México), la apuesta de Netflix sobre el cantante apodado El Sol de México, además de la última entrega de otra popular saga de la plataforma de streaming, Narcos: México.

El elenco del thriller sobre la campaña política del pastor Emilio Vázquez Pena estará representado en todas las categorías. Chino Darín se disputará el premio al mejor actor con Darío Grandinetti (Hierro), Diego Boneta (Luis Miguel: La serie) y Javier Cámara (Venga Juan), mientras que Mercedes Morán competirá con Candela Peña (Hierro), Daniela Ramírez (Isabel) y Maribel Verdú (Ana Tramel, el juego) en la categoría femenina.

Los creadores de El reino, el director Marcelo Piñeyro y la guionista Claudia Piñeiro, encabezan una lista de realizadores ilustres que aspiran a convertirse en el mejor creador de contenido para la pequeña pantalla: Alejandro Amenábar con La Fortuna y Juan José Campanella con Los Enviados, y el guionista Pepe Coira (Hierro).

Con la gala del domingo, que se emitirá en vivo en Latinoamérica y España y contará con actuaciones musicales representativas de las distintas regiones, Madrid se vestirá de anfitriona por tercera vez, poco más de seis meses después de una última edición demorada por la pandemia del coronavirus.

Los premios son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con la colaboración de FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y de las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos.