Familiares: exmarine estadounidense muere en Ucrania

Un exmarine estadounidense murió en combate con las fuerzas ucranianas en la guerra con Rusia, dijeron familiares a medios de prensa el viernes.

Es el primer ciudadano estadounidense que se sepa ha muerto combatiendo en Ucrania.

Rebecca Cabrera dijo a la emisora CNN que su hijo, Willy Joseph Cancel, de 22 años, murió en Ucrania cuando trabajaba para una compañía de contratistas militares que lo envió al país.

Cabrera dijo que su hijo estaba trabajando como guardia penal en Tennessee y se había registrado para trabajar con el contratista militar poco antes de que comenzaron los combates en Ucrania a finales de febrero. Le dijo a la CNN que él aceptó ir a Ucrania.

Él quería ir porque creía en la causa de Ucrania y quería ser parte de ello, para contenerlo allí y que no llegase aquí y que quizás los soldados estadounidenses no tendrían que estar involucrados, dijo.

Cabrera indicó que el cuerpo de su hijo no ha sido hallado.

No han encontrado su cuerpo, dijo. Están tratando, los hombres que estaban allí con él, pero era o agarrar su cadáver o morir, pero quisiéramos que regresase a nosotros.

Estados Unidos no ha confirmado los reportes. El viernes, el Departamento de Estado dijo que estaba al tanto de los reportes y que está monitoreando atentamente la situación. Debido a consideraciones de privacidad, no vamos a comentar más. Una vez más, reiteramos que los ciudadanos estadounidenses no deberían viajar a Ucrania debido al conflicto armado activo y el señalamiento de ciudadanos estadounidenses por funcionarios de seguridad del gobierno ruso y que los ciudadanos estadounidenses en Ucrania deberían partir inmediatamente si es seguro hacerlo usando cualquier opción de transporte terrestre disponible, comercial o privada.

La viuda de Cancel, Brittany Cancel, le dijo a Fox News que éste deja un hijo pequeño y que ella ve a su esposo como un héroe.

Mi esposo murió en Ucrania, dijo Brittany Cancel. Él fue allí queriendo ayudar a la gente, siempre sintió que era su misión en la vida.