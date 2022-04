Isaac Hernández vuelve a México con Despertares

La pandemia hizo que el bailarín mexicano Isaac Hernández viera con más claridad el peso de reunir a estrellas de múltiples países en un mismo lugar, como sucederá con el regreso de su gala Despertares tras dos años de ausencia.

Es muy importante para mí poder estar nuevamente juntos, pero no sólo en el escenario con estos artistas creando una noche única, sino también con el público, la relación que sucede en esa noche, la energía, dijo Hernández en una entrevista reciente en la Ciudad de México a propósito de la octava edición del espectáculo que realiza desde 2011.

Despertares reúne a algunos de los bailarines más destacados del momento, al tiempo que familiariza a un público más amplio con la danza.

El evento, programado para el 6 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y cuyos boletos ya están a la venta, contará con la participación de figuras como Sae Eun Park, bailarina estrella de la í“pera de París que fue compañera de Hernández en el American Ballet Theater cuando ambos tenían 17 años.

También destacan del programa Michaela DePrince de Sierra Leona, quien ha bailado con el Ballet Nacional de Holanda y el Ballet de Boston, y Chey Jurado de España, un bailarín que empezó en el mundo del breakdance antes de incursionar en la danza contemporánea y que, a decir de Hernández, tiene un lenguaje propio único que me parece que va a sorprender muchísimo al público.

En total serán 14 números con 30 artistas en escena.

Hernández, director artístico de la gala realizada en conjunto con Soul Arts Productions, dijo que se mantiene en pie la naturaleza de difusión de Despertares gracias al público diverso que se puede encontrar en un foro tan amplio como el Auditorio Nacional.

Es importante para mí que alguien que no ha nunca visto ballet pueda tener una experiencia, dijo. Al final de cuentas, es entretenimiento de calidad que tiene una fuerza emocional también muy importante... El público merece tener acceso a este tipo de contenido.

El público mexicano también podrá ver a bailarines rusos como Natalia Osipova, del Royal Ballet de Londres, el Ballet Bolshoi y el American Ballet, así como Maria Alexandrova y Vladislav Lantratov, ambos del Bolshoi.

Mientras algunas orquestas y teatros del mundo han optado por cortar lazos con artistas rusos que no han repudiado al presidente Vladimir Putin por la invasión rusa en Ucrania, Hernández lamentó la inimaginable situación en ese país, pero no buscó excluir a los bailarines rusos invitados.

Yo en ˜Despertares™ nunca le he pedido el pasaporte a nadie para decidir si pueden ser parte o no de este proyecto, dijo. No podemos responsabilizar a los artistas por decisiones políticas.

El grupo de ímsterdam Guetto Funk Collective abrirá el espectáculo, que también contará con la participación de la cantante mexicana Geo Meneses acompañada por Los Macorinos, los guitarristas que por años tocaron con Chavela Vargas.

Se presentarán fragmentos de piezas clásicas y nuevas creaciones de ballet, danza contemporánea, urbana y tap, entre otros estilos. Y por primera vez Hernández bailará en Latinoamérica un dueto de William Forsythe creado para la í“pera de París en 2016, con música de James Blake de la serie Blake Works I.

Esa pieza me emociona mucho. William Forsythe es el coreógrafo más reconocido del mundo en este momento y es un concepto muy diferente, dijo Hernández.

Una de sus favoritas, un fragmento de Dust del coreógrafo Akram Khan, será interpretada por la bailarina española Tamara Rojo.

Va a ser verdaderamente emocionante poderla ver en el escenario otra vez a ella y poder ver esta pieza que en las otras ediciones que hemos hecho de ˜Despertares™ siempre ha tenido un impacto muy positivo en el público, dijo Hernández.

Rojo es su pareja sentimental y juntos tienen un hijo, Mateo, de un año.

Sí es como te lo dicen, en verdad, sí cambian muchas cosas, dijo Hernández sobre su etapa como papá, que llega poco después de su debut actoral en la miniserie de Netflix Alguien tiene que morir. Cambia mucho cómo procesas las cosas, las decisiones, las prioridades, cómo entiendes el tiempo. Me gusta menos todavía perder el tiempo, porque prefiero estar en casa con Mateo.

A su corta edad, el pequeño ya ha asistido a una función de El Cascanueces y también a ensayos de danza, pero Hernández no está seguro que quiera enseñarle él mismo ballet, como su padre hizo con él. Por ahora disfruta cada momento y lo echa de menos cuando viaja.

Estoy increíblemente enamorado de Mateo. Ha sido algo extraordinario para mí. Lo extraño siempre, y es un sentimiento nuevo también. Estoy entendiendo cómo navegar, cómo ser funcional en la vida diaria teniendo todas estas emociones también presentes ahora, dijo.

Tras su paso como bailarín principal del English National Ballet de Londres, Hernández, galardonado con el premio Benois de la Danse y el Premio Nacional de Danza del Reino Unido, se mudará a California para reincorporarse al Ballet de San Francisco, una de las primeras compañías para las que bailó.

Allí no sólo tiene compañeros antiguos; está su hermano, el bailarín Esteban Hernández, quien también formará parte de Despertares esta edición.