Arce sella pacto con sindicatos y anuncia aumento salarial

El presidente boliviano Luis Arce selló un acuerdo político con los sindicatos y anunció un aumento de salarios desde el 1 de mayo a cambio de que la mayor central sindical le garantice estabilidad política.

Pero la mejora salarial recibió críticas de los empresarios en medo de un aumento del desempleo y la economía informal por efectos de la pandemia.

Para el gobierno, el aumento fomentará el consumo e incentivará la recuperación económica.

Con mucho trabajo, esfuerzo y en unidad con el pueblo boliviano volvimos a la senda del crecimiento...en reunión con la Central Obrera Boliviana (COB) acordamos para 2022 un aumento del 4% al salario mínimo nacional y 3% al sueldo básico, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter tras reunirse con dirigentes sindicales.

Estamos ratificando un compromiso de que los trabajadores vamos a garantizar la estabilidad política de nuestro gobierno, dijo por su parte el líder de la COB, Juan Carlos Guarachi.

El jueves el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que el incremento en el caso de los empleados públicos sólo aplicará a los trabajadores de la salud y a los maestros. Las empresas privadas están obligadas a acatar la medida.

El salario mínimo equivale a 310 dólares al mes y el incremento es de 12 dólares.

El aumento va al consumo y el consumo dinamiza la economía, dijo Montenegro.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechazó el incremento y dijo que aumentará el desempleo, la economía informal y obligará al cierre de empresas que están sorteando la crisis tras la pandemia de COVID-19.

El incremento salarial generará un efecto negativo de ralentización y postergación de la reactivación de la economía, ubicando a las empresas en una delicada situación de mayor iliquidez y riesgo de insolvencia, añadió.

Con una plantilla superior a los 700.000 funcionarios, el Estado es el mayor empleador de Bolivia. Según los industriales, los asalariados apenas llegan al 17% de la masa de trabajadores. Otros estudios independientes afirman que la pandemia elevó la informalidad -que representa el 80% de la economía-, una de las más altas del continente.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) pronosticó un crecimiento del 3,5% del PIB para este año sobre todo por efecto de un mejor precios de las exportaciones mineras.

Desde la presidencia de Evo Morales (2006-2019) los incrementos salariales son fijados por el gobierno en acuerdo con los sindicatos.

Arce afronta disputas por el liderazgo político frente a Morales, quien es jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y tiene fuerte influencia en los sindicatos y movimientos sociales, según analistas.

Arce se está visibilizando como un gobernante aliado de los obreros y eso le generará lealtades en su pugna con Morales, quien parece estar perdiendo fuerza, y todo esto aumentará las tensiones internas, dijo a The Associated Press el profesor universitario de Ciencia Política, Carlos Cordero. Las desigualdades se acentuarán con el sector informal, que no tendrá incremento.