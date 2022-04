GBretaña pide a aliados enviar tanques y aviones a Ucrania

por temor a una escalada en el conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, ya ha acusado a la OTAN de estar librando una guerra tercerizada contra Rusia.

Los funcionarios occidentales lo niegan, señalando que el conflicto es entre Rusia y Ucrania debido a la invasión ilegal de su vecino por parte de los rusos.

Gran Bretaña ha enviado 450 millones de libras (565 millones de dólares) en ayuda militar a Ucrania, incluyendo miles de misiles. Pero a pesar de que Truss pidió aviones, el portavoz del primer ministro británico Boris Johnson, Max Blain, dijo que no había planes para que el Reino Unido envíe aviones. No descartó que Gran Bretaña envíe aviones a otro país, como Polonia, que luego daría sus propios jets a Ucrania, pero aclaró que no había planes específicos para hacerlo.

Truss dijo que el ataque de Rusia a Ucrania debe ser una llamada de atención para las instituciones internacionales que no frustraron la invasión.

La arquitectura que se diseñó para garantizar la paz y la prosperidad le ha fallado a Ucrania, aseveró Truss. Las estructuras económicas y de seguridad desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial y luego de la Guerra Fría han quedado tan arcaicas que han permitido la agresión en lugar de contenerla.

Truss dijo que el presidente ruso Vladimir Putin era un operador desesperado que está destrozando el orden mundial y burlando a las instituciones internacionales.

Rusia es capaz de bloquear cualquier acción efectiva en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene derecho de veto como miembro permanente, señaló.