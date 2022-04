Buscan interrogar a líder republicano por asalto a Capitolio

Una comisión legislativa que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos está redoblando sus esfuerzos para interrogar al dirigente republicano Kevon McCarthy ante nuevas revelaciones acerca de sus conversaciones privadas sobre el ataque mortífero.

El presidente de la comisión, el demócrata Bennie Thompson, dijo que la comisión decidirá esta semana si emite un segundo pedido a McCarthy, quien se ha negado a comparecer voluntariamente. La comisión estudia reclamar la comparecencia de más legisladores republicanos, agregó Thompson, a medida que se conoce más información sobre sus conversaciones con funcionarios de la presidencia de Donald Trump en las horas previas del ataque.

La comisión se apresura a finalizar esta etapa de su trabajo al conocerse nuevas grabaciones de las conversaciones privadas de McCarthy después del ataque, cuando partidarios de Trump asaltaron el Capitolio para tratar de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

En una grabación del 10 de enero de 2021 que el diario New York Times difundió el martes, McCarthy dice a correligionarios suyos que los aliados de ultraderecha de Trump ponen en peligro a la gente con sus tuits y con declaraciones que podrían generar el riesgo de violencia.

McCarthy dijo que varios legisladores, en particular Matt Gaetz, de Florida, y Mo Brooks, de Alabama, ponían potencialmente en peligro la seguridad de otros y el propio Capitolio. Se habla de sancionar a Brooks, que habló en el acto del 6 de enero y exhortó a la turba a luchar como demonios antes de marchar al Capitolio. No hay indicios de que McCarthy aplicara medidas disciplinarias.

En declaraciones por TV, Gaetz atacó a los republicanos que criticaron a Trump, en particular a Liz Cheney. Pone a la gente en peligro, afirma McCarthy, según el nuevo audio. Y no debería hacerlo. Hemos visto lo que haría la gente en el Capitolio, esta gente vino con sogas, con todo.

En Twitter, Gaetz calificó a McCarthy y al representante Steve Scalise de ser hombres débiles. Mientras yo protegía al presidente Trump del juicio político, ellos protegían a Liz Cheney de las críticas, tuiteó Gaetz el martes por la noche.

Brooks restó importancia al informe, al decirle al Times el martes que Kevin McCarthy habló antes de conocer los hechos. Dijo no recordar si McCarthy habló directamente con él sobre su discurso en el acto del 6 de enero.

Las grabaciones difundidas por el Times son parte de la investigación para un libro de próxima aparición: This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America™s Future (Esto no quedará atrás: Trump, Biden y la batalla por el futuro de Estados Unidos).