Cultura japonesa y anime, de moda entre jóvenes en Cuba

es una representación callejera de personas que usan vestuarios, accesorios y maquillaje para imitar a algunos personajes de las series animadas, incluyendo no japoneses pero de gran aceptación internacional.

Desde que vi las primeras personas disfrazadas dije ´yo también quiero hacer cosplay´, manifestó a The Associated Press, Laura Sutil, de 21 años.

Este es mi personaje favorito de videojuego y de anime, Hatsune Miku, agregó mostrando su atuendo.

Laura lucía frondosas pestañas negras enmarcadas por una peluca de cabello azul extremadamente largo recogido en dos moños, y un vestido de mangas mariposa; corto blanco y en capas con una pechera de volados rosas y morada. Altos zapatos al tono.

Para confeccionar su traje en Cuba, donde las carencias económicas son muchas actualmente, la joven acudió a telas viejas que le sobraron a su abuela, explicó. La ropa fue cosida entre ella misma y su madre.

Aunque hace al menos cuatro años que ella y algunos amigos son cosplayers, Laura reconoció que en los últimos meses hay un boom que comenzó con la pandemia de aceptación de esta subcultura japonesa en la isla probablemente debido al encierro y a la popularidad de la plataforma de internet Tik Tok.

El desfile del sábado, muy informal por los callejones empedrados de la fortaleza de La Cabaña, formó parte de las actividades por la XXX Feria Internacional del Libro de La Habana, que este año tiene a México como país invitado y se desarrollará hasta el 30 de abril.

Uno de los organizadores del cosplay, Enrique Mayo, directivo de un proyecto cultural llamado Freak Zone y dedicado a promover la subcultura japonesa, recordó que en Cuba desde la década de 1990 ya se veían series del país asiático, lo que terminó por conformar un público de aficionados ”aunque reconoció el interés creciente entre los jóvenes.

Llama mucho la atención el tema del tipo de animación, los colores, las batallas, los poderes, el idioma de las series, dijo a la AP, Mayo, de 31 años y para quien actualmente en Cuba hay una notable masividad en los eventos y subcultura otaku que representan.

En un futuro quiero hacer ˜cosplay™ y amo el anime, dijo a la AP Briatna Darias, una entusiasmada menor de 12 años que formaba parte del público del desfile. Me entretiene y me saca de este mundo y me meto mucho en la historia de los personajes.

