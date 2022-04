Las mujeres dominan la feria Bienal de Venecia

y mejor participante en la exhibición principal: para la escultora estadounidense Simone Leigh.

El predominio de mujeres entre los más de 200 artistas escogidos para la exhibición principal no fue una elección, sino un proceso, afirmó Alemani, una curadora italiana residente en Nueva York.

Creo que algunos de los mejores artistas en la actualidad son mujeres, agregó a The Associated Press. Pero no olvidemos que en la larga historia de la Bienal de Venecia la preponderancia de artistas hombres en las ediciones anteriores ha sido asombrosa.

Desafortunadamente, todavía no hemos resuelto muchos de los asuntos relativos al género, añadió Alemani.

Concebida durante la pandemia de coronavirus e inaugurada en momentos en que se libra una guerra en Europa, Alemani reconoció que el arte en tiempos como estos puede parecer superficial, pero sostuvo que el papel de la Bienal a lo largo de las décadas ha sido una suerte de sismógrafo de la historia... que absorbe y registra los traumas y las crisis que trascienden de lejos el mundo del arte contemporáneo.

Recuerdo potente de ello es que el pabellón ruso permanece cerrado debido al retiro de los artistas tras la invasión rusa de Ucrania. Los curadores del Pabellón de Ucrania han apilado sacos de arena en el centro de los Giardini rodeados por carteles estilizados de obras de los artistas ucranianos que representan los horrores de la guerra iniciada hace dos meses.

La estadounidense Leigh es una de las mujeres que recibe un reconocimiento tardío en esta Bienal. Es la artista principal del pabellón estadounidense y le da el tono a la exhibición central con la figura gigantesca de una mujer negra

comisionada por Alemani para el parque urbano High Line en Nueva York.

Fusun Onur, una pionera del arte conceptual en Turquía, de 85 años, ha llenado el pabellón turco de gatos y ratones de alambre sobre tableros en los que enfrentan amenazas como la pandemia y el cambio climático. Orgullosa de representar a Turquía y de su obra realizada durante la pandemia en su hogar, con vista al Bósforo, reconoció que el honor fue tardío.

No sé por qué, declaró Fusun por teléfono desde Estambul. Las mujeres artistas son muy trabajadoras, pero no siempre se les reconoce. Primero los hombres, siempre.