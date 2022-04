Opositores al fracking protestan en Colombia

Sosteniendo una bandera de Colombia y pancartas, decenas de personas protestaron en Bogotá el viernes contra los primeros proyectos de fracking que se planean desarrollar y celebraban una reciente sentencia que los suspendió temporalmente en primera instancia.

Queremos exigirle al gobierno de Iván Duque que no continúe con su política de proyectos de fracking, dijo a The Associated Press Carlos Andrés Santiago, vocero de la Asociación Colombia Libre de Fracking, integrada por ambientalistas.

No solo están en juego las comunidades que viven cerca, también el agua y la diversidad de una especie como el manatí, catalogada como amenazada, que se encuentra en el complejo de ciénagas del Magdalena Medio, agregó el líder que protestaba en el centro de Bogotá.

El fracking, o la fracturación hidráulica, consiste en inyectar con alta presión agua con sustancias químicas para liberar petróleo y gas de rocas profundas.

Los grupos en contra del fracking han combinado la presión en las calles en varias manifestaciones, proyectos de ley ante el Congreso que no han sido exitosos y acciones jurídicas.

La víspera, un juez de primera instancia suspendió los primeros proyectos de fracking a realizarse en el país. En la sentencia, se le exige a la estatal petrolera Ecopetrol, encargada de los proyectos pilotos, hacer una consulta previa con la comunidad afrocolombiana asentada en Puerto Wilches, un municipio de Santander ubicado al noreste del país.

La ley colombiana exige que los grupos étnicos deben ser previamente consultados antes de que se ejecuten proyectos públicos o privados que puedan afectar sus territorios o calidad de vida.

Ecopetrol anunció en un comunicado que tienen un absoluto respeto por las comunidades y actuamos en el marco legal, por lo tanto, acudirán a instancias legales para que se considere la posibilidad de continuar con el proceso de licenciamiento ambiental de los proyectos. Al impugnar, otro juez deberá confirmar o rechazar el fallo antes proferido, mientras decide si continúa la suspensión.

En abril la autoridad ambiental le otorgó una licencia al primer proyecto piloto de fracking llamado Kalé, un paso previo a la perforación del primer pozo bajo esta técnica de explotación en yacimientos no convencionales. El proyecto Kalé tiene una inversión de 76 millones de dólares.

Otro proyecto piloto llamado Platero está en el trámite de licenciamiento ambiental y el juez de primera instancia también ordenó suspenderlo.