Audio: McCarthy dijo que le pediría a Trump que renunciara

El líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, les dijo a sus colegas de partido allí poco después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 que le pediría al entonces presidente Donald Trump que renunciara, según un audio publicado el jueves por The New York Times y difundido en el programa de Rachel Maddow en MSNBC.

En la grabación de una llamada telefónica con los líderes republicanos de la cámara baja el 10 de enero, publicada por el diario el jueves en la noche, se escucha a McCarthy hablar sobre el intento de los demócratas de quitar a Trump del cargo y decir que le diría al mandatario: Creo que será aprobado y mi recomendación sería que él debería renunciar.

No está claro si McCarthy, que optaría a presidir la Cámara si los republicanos logran su control en las elecciones de mitad de legislatura a finales de año, llevó a cabo su idea o si simplemente estaba compartiendo ideas en privado con sus colegas tras el letal incidente en el Capitolio.

En la misma conversación, McCarthy señaló que dudaba de que Trump siguiese su consejo de dimitir.

Esa sería mi recomendación", se oye decir a McCarthy en respuesta a una pregunta de Liz Cheney, diputada por Wyoming, quien se convertiría en una crítica acérrima del entonces presidente. No creo que él la acepte, pero no lo sé", añadió.

Después de que el Times publicase su historia inicial en la que describía la conversación, McCarthy dijo en un comunicado que era totalmente falsa y errónea. Su portavoz, Mark Bednar, le había dicho al periódico que McCarthy nunca dijo que llamaría a Trump para decirle que debería renunciar.

Bednar no respondió de inmediato a preguntas el jueves en la noche, tras la difusión de la cinta. Representantes de Trump no respondieron de inmediato a una petición de comentarios sobre el audio.

La grabación amenaza con dañar gravemente la relación entre McCarthy y Trump, quien sigue siendo la figura más popular del Partido Republicano a pesar de su papel en la incitación a la insurrección del 6 de enero y de su negativa a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Y podría amenazar su posición con diputados alienados con el expresidente, cuyo apoyo necesitará para obtener los votos para asumir la presidencia de la cámara el próximo año.

El audio muestra a un McCarthy muy diferente del que ha estado liderando a los republicanos de la Cámara en el último año y medio, que se ha mantenido al lado de Trump incluso después de un discurso luego del asalto en el que calificó el incidente de antiamericano". En aquel momento, McCarthy señaló que había sido uno de los días más tristes de su carrera y dijo a sus compañeros de partido que el presidente tiene la responsabilidad" por la violencia.

Sin embargo, después de la insurrección, McCarthy votó junto a la mitad de los republicanos de la Cámara de Representantes para impugnar la victoria electoral de Biden.

Desde entonces, el representante republicano de California, de 57 años, se ha distanciado de cualquier crítica a Trump y ha evitado relacionarlo directamente con lo ocurrido. En las semanas posteriores al incidente, McCarthy afirmó que no pensaba que Trump hubiese provocado el ataque, como dijeron otros destacados republicanos en aquel momento.

En este tiempo, McCarthy se ha acercado a Trump, visitándolo en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, mientras se apoya en su marca para hacer campaña este otoño.

Durante una entrevista con The Associated Press esta semana en California, McCarthy indicó que Trump movilizará a los votantes para que respalden al partido en los comicios generales.

El motivará, moverá a mucha gente", señaló McCarthy en un evento del Partido Republicano en Fresno.

La información publicada el jueves por el Times era una adaptación del libro This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America™s Future ("Esto no pasará: Trump, Biden y la batalla por el futuro de Estados Unidos") escrito por sus reporteros Jonathan Martin y Alexander Burns, que se publicará próximamente.