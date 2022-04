Karol G, Mariah Angeliq y Grupo Firme ganan Latin AMAs

Karol G y Mariah Angeliq obtuvieron el premio a la colaboración del año por El makinón la noche del jueves en los Latin American Music Awards.

El éxito encabezó la lista Latin Airplay de Billboard, mientras que su video musical, lanzado en marzo de 2021, suma más de 684 millones de vistas.

En verdad no me esperaba ganar esto, ˜so™ (entonces) estoy un poquito ˜surprised™ (soprendida), dijo Mariah Angeliq al subir a recibir el trofeo, enviándole un saludo de agradecimiento a Karol G.

Bad Bunny y Jhay Cortez, los máximos nominados de la noche, se alzaron con el premio a la canción urbana favorita por Dákiti, un tema que hizo historia como la primera canción que debutó simultáneamente en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard y en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs.

Pasé toda la noche escribiendo algo por si acaso ganaba y con los nervios se me olvidó, dijo Cortez antes de agraderles a Dios, su familia, sus fans y sus colaboradores. Le dedicó el premio a su hijo, a los soñadores y a Puerto Rico.

La ceremonia de los Latin AMAs, transmitida en vivo por Telemundo desde la Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay de Las Vegas, comenzó con los Black Eyes Peas interpretando una versión bilingí¼e de su éxito Where is the Love (Dónde está el amor) en una demostración de solidaridad con Ucrania. Contó con la participación de la cantante ucraniana NK y más de 25 artistas latinos en el escenario, todos vestidos de blanco.

El primer premio de la noche, a dúo o grupo favorito regional mexicano, fue para Grupo Firme.

Muchas gracias a todos, dijo su vocalista, Eduin Caz, junto a sus compañeros en el escenario. La música es para compartir, no para competir. ¡Arriba los latinos!.

Poco después Gloria Trevi interpretó su tema con sabor flamenco La recaída acompañada de un grupo de bailaores.

También se esperaban actuaciones de CNCO, María Becerra, Farruko, Luis Fonsi y Jesse & Joy, además de Boza, Calibre 50, Chiquis, Gerardo Ortiz, Los íngeles Azules, Nicki Nicole, Ozuna, Prince Royce, Reik, Sofía Reyes y Tiago PZK, entre otros.

En su séptima edición, la ceremonia era conducida por Rafael Amaya, Jacqueline Bracamontes y Cristián de la Fuente.

Bad Bunny encabeza la lista de nominados con 10 menciones que incluyen álbum del año, por El último tour del mundo, seguido por Jhay Cortez, que recibió ocho. Ambos puertorriqueños se miden por el máximo honor de la noche, artista del año, y comparten una candidatura a sencillo del año por su éxito Dákiti.

Los colombianos J Balvin y Karol G, y el boricua Rauw Alejandro, les siguen con siete nominaciones cada cual, incluyendo a artista del año.

Dos cantantes mexicanos serán homenajeados con premios especiales: Lupita D™Alessio con el Premio Leyenda, por sus 50 años de trayectoria, y Christian Nodal con el premio Evolución Extraordinaria, otorgado a un artista joven que logra alcanzar el éxito de manera acelerada. Ambos cantarán en la ceremonia.

Entre otras celebridades que presentarán premios figuran Adamari López, Alicia Machado, Giselle Blondet, el Grupo Firme, El Puma José Luis Rodríguez, Mariah Angeliq, Myrka Dellanos, Omar Velasco, Don René Camacho y Sofía Castro.

En total se entregarán premios en 26 categorías que abarcan la música pop, urbana, tropical y regional mexicana, así como artista favorito crossover, colaboración del año, artista social del año, video favorito, canción viral y gira del año. Los ganadores fueron seleccionados por los fans, que pudieron votar a través de LatinAMAs.com y la cuenta de Twitter @LatinAMAS.

Entre otros artistas con múltiples nominaciones, Camilo, el Grupo Firme y Kali Uchis tienen seis; Aventura, Christian Nodal, Eslabón Armado, Marc Anthony y Sebastián Yatra cinco, y Banda MS de Sergio Lizárraga, Farruko, Gera MX, Los Legendarios y Maluma cuatro.

Con tres menciones están Calibre 50, Carín León, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Iván Cornejo, Los Dos Carnales, Mike Towers, Ozuna, Selena Gómez, Skrillex, y Wisin. Y con dos Annita, Carlos Vives, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, María Becerra, María Angeliq, Piso 21, Prince Royce y Ricky Martin.

También figuran en la lista: Anuel AA, Becky G, Camila Cabello, Chiquis, Christina Aguilera, CNCO, El Fantasma, El Gran Combo de Puerto Rico, Evaluna Montaner, Gerardo Ortiz, Junior H, Khalid, Lennin Ramírez, Los íngeles Azules, Los Bukis, Luis Fonsi, Luis Vázquez, Natti Natasha, Nio Garcia, Pablo Alborán, Pabllo Vittar, Reik, Romeo Santos, Rosalía, Shawn Mendez, Sonora Ponceña, The Weeknd, Tini y Tommy Torres.

La ceremonia de tres horas, producida por MBS Special Events y Telemundo, también podrá verse en vivo en el servicio de streaming Peacock, el canal de cable Universo y Telemundo Internacional.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.