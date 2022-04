Paracaidistas causan breve evacuación de Capitolio de EEUU

El Capitolio de Estados Unidos fue evacuado brevemente el miércoles por la tarde luego de que la policía informó que estaba dando seguimiento a una aeronave que representa una amenaza probable, pero resultó que el avión llevaba a bordo a miembros del equipo de paracaidistas Golden Knights del Ejército estadounidense, quienes saltaron al estadio de béisbol Nationals Park para una demostración previa a un juego de las Grandes Ligas.

La alerta de la Policía del Capitolio provocó que el personal de la sede del poder legislativo abandonara el inmueble alrededor de las 6:30 de la tarde.

El incidente dio indicios de una enorme falla de comunicación entre el ejército y la Policía del Capitolio, aún más notable debido a que Washington se ha enfocado en mejorar la seguridad desde el asalto del 6 de enero de 2021 contra el recinto por parte de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump.

Muchos de los que trabajan en el Capitolio han estado con los nervios de punta más de un año después de que cientos de simpatizantes de Trump se abrieron paso entre los agentes de la policía, rompieron ventanas y puertas, y saquearon el Capitolio mientras el Congreso votaba para certificar la victoria electoral de Joe Biden.

En el incidente del miércoles, la aeronave, un bimotor, despegó de la Base Conjunta Andrews en Maryland y había estado sobrevolando dentro del espacio aéreo fuertemente restringido cercano al Capitolio cuando se emitió la alerta. Los datos de seguimiento por radar muestran que el avión, un De Havilland Twin Otter, permaneció en todo momento fuera del espacio aéreo prohibido sobre el Capitolio y otros complejos gubernamentales. Las grabaciones del control del tráfico aéreo captan al avión del ejército coordinando su vuelo con la torre de control del cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

Los investigadores seguían tratando de determinar la razón por la que el evento no se coordinó adecuadamente con las autoridades de Washington, de acuerdo con lo que informaron dos personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press. Varias agencias federales empezaron a movilizar a su personal mientras el avión sobrevolaba la zona.

La región de la capital estadounidense está defendida por misiles tierra-aire dispuestos en varios sitios, así como por tripulaciones militares en alerta permanente. No parece que ninguno de esos sistemas se haya puesto en marcha.

Los funcionarios creen, con base en una revisión preliminar, que el piloto quizás no informó correctamente del despegue o no contaba con la autorización adecuada. Los funcionarios no estaban autorizados para discutir públicamente el tema, por lo que hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

El avión regresó a la Base Conjunta Andrews a las 6:50 de la tarde, después de que los paracaidistas descendieron a la mitad del campo de juego del Nationals Park. El estadio, que alberga a los Nacionales de Washington, se encuentra a poco más de kilómetro y medio del Capitolio federal.

Los periodistas de The Associated Press Mary Clare Jalonick y Alan Fram contribuyeron a este despacho.