Johnny Depp dice que Amber Heard lo degradaba y reprendía

Johnny Depp se rió de la idea de que sus constantes peleas con su exesposa Amber Heard lo llevarían a golpearla durante su testimonio en la corte el miércoles.

La violencia no es necesaria, dijo el actor al rendir declaración en su demanda por difamación contra Heard. ¿Por qué golpearías a alguien para que esté de acuerdo contigo?.

Heard ha acusado a Depp de agredirla física y sexualmente en múltiples ocasiones, antes y durante su matrimonio. Depp demandó a Heard luego que ella hiciera una referencia indirecta a esas acusaciones en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el diario The Washington Post.

Depp comenzó a abordar las acusaciones de Heard en detalle el miércoles. Heard ha dicho que la primera vez que Depp la agredió fue cuando el actor la abofeteó en 2013 luego que ella se burlara de un tatuaje que él tenía, que solía decir Winona Forever cuando estaba saliendo con la actriz Winona Ryder y que cambió a Wino Forever después de que se separaron.

No sucedió, dijo sobre el presunto golpe. ¿Por qué me ofendería tanto que alguien se burlara de un tatuaje en mi cuerpo? Esa acusación nunca tuvo ningún sentido para mí.

Posteriormente, abordó un presunto ataque en un vuelo privado en 2014 de Boston a Los íngeles cuando filmaba la película Black Mass ("Pacto criminal"). Heard ha dicho que Depp se emborrachó y la agredió en el viaje en avión.

Depp testificó que tomó dos pastillas de oxicodona, un opiáceo al que admite que era adicto en ese momento, se encerró en el baño del avión y se durmió para evitar que ella lo molestara.

Se esmeró en explicar la diferencia entre quedarse dormido con opiáceos y perder el conocimiento con el alcohol, e insistió a lo largo de su testimonio en que nunca fue adicto al alcohol.

Depp declaró que solo bebió quizás una copa de champán cuando abordó el avión. Pero de acuerdo con la evidencia presentada en un juicio similar en Inglaterra, donde Depp demandó a un tabloide británico en un caso que perdió, Depp le envió un mensaje de texto a su amigo, el actor Paul Bettany, diciendo que bebió media botella de whisky, mil vodkas con Red Bull y dos botellas de champán antes del vuelo.

Depp también se refirió a una discusión violenta en 2015, poco después de casarse, en Australia que resultó en una cortada en la punta de su dedo medio. Dijo que Heard estaba furiosa porque los abogados de Depp le habían pedido que firmara un acuerdo posnupcial. Depp dijo que se retiró a un bar en el sótano y comenzó a servirse tragos de vodka, lo que la enfureció aún más.

Dijo que ella le arrojó dos botellas de vodka, la segunda de las cuales explotó sobre su mano en el bar, cortando el dedo al punto que el hueso quedó expuesto.

No sé cómo se siente un ataque de nervios, pero eso es probablemente lo más cerca que he estado, dijo.

Depp dijo que comenzó a escribir en las paredes con su propia sangre para contar las mentiras en las que había atrapado a Heard.

El actor les dijo a los médicos del hospital que se había lastimado y mensajes de texto de ese entonces presentados como evidencia indican que Depp se lastimó. Depp testificó que mintió sobre la causa de la lesión para proteger a Heard. En las declaraciones de apertura, los abogados de Heard dijeron que las leyes de la física no respaldan la historia de Depp y que presentarán pruebas para demostrarlo.

Depp volvió a la corte el miércoles al día siguiente haber negado en la corte las acusaciones de ella de abuso doméstico. Su testimonio del martes en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax se centró principalmente en su infancia difícil, su ascenso a la fama como actor tras una breve carrera musical y los inicios de su relación con Heard tras conocerla en el plató de la película de 2011 The Rum Diary ("Diario de un seductor"). La pareja se casó en 2015 y ella solicitó el divorcio un año después.

En su segundo día declaraciones, dijo que las cosas comenzaron a cambiar en su matrimonio cuando sintió que de repente estaba equivocado en todo a los ojos de Heard.

Depp dijo que Heard lo insultaba, lo menospreciaba y reprendía. Los insultos se convirtieron en grandes discusiones de las que no había forma de entrar o salir, dijo Depp.

La señora Heard no era capaz de estar equivocada", agregó.

Dijo que constantemente le decía lo equivocado que estaba él en varios aspectos de su vida, incluyendo como un actor con 30 años de trayectoria.

A menudo se producía violencia, a veces con una bofetada o un empujón de Heard o con ésta arrojándole el control remoto de la televisión o una copa de vino en la cara, dijo Depp.

Hubo momentos en los que simplemente iba y me encerraba en el baño o en un lugar al que ella no podía acceder, dijo Depp.

¿Por qué me quedé? Supongo que me quedé porque mi padre se quedó (con mi madre)... No quería fracasar, señaló. Quería intentar que funcionara. Pensé que tal vez podría ayudarla. Pensé que tal vez podría concientizarla.

Depp dijo que usaba drogas y bebía alcohol como una forma de lidiar con el abuso de Heard y dijo que ella también bebía mucho.

Depp dijo que en un momento él dejó de beber para tratar de salvar la relación, pero que Heard se negó a abstenerse, incluso cuando él le pidió que lo ayudara a recuperar su sobriedad.

Depp demandó a Heard después de que ella escribiera el artículo del Washington Post, en el que se refirió a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico.

Nunca mencionó a Depp por su nombre, pero el actor y sus abogados dijeron que era una clara referencia a las acusaciones que Heard hizo en 2016 cuando la pareja se divorció y ella solicitó una orden de alejamiento en su contra.

Depp dijo que las acusaciones y el artículo contribuyeron a arruinar injustamente su reputación, lo convirtieron en un paria de Hollywood y le costaron su papel en la lucrativa franquicia cinematográfica Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe).

Los abogados de Heard dicen que el artículo es veraz y no lo difama. Dicen que Depp arruinó su reputación con su propio mal comportamiento, incluyendo abuso de drogas y alcohol.

___

Finley reportó desde Norfolk, Virginia.