Nombran nuevo jefe de redacción en el New York Times

El diario The New York Times ha designado a Joseph Kahn como jefe de redacción, reemplazando a Dean Baquet en la sala periodística del prestigioso matutino en una época de rápida trasformación en la era digital.

El Times dijo que Kahn, subjefe de redacción desde 2016, tomará su nuevo puesto el 14 de junio. Baquet ha cumplido 65 años, la edad tradicional para el retiro de un jefe de redacción en el Times, pero seguirá en el diario en un puesto a anunciar más adelante.

Kahn llegó al diario en 1998 proveniente del Wall Street Journal. Fue el jefe de la oficina del Times en Beijing y jefe de la sección internacional, que ganó seis premios Pulitzer bajo su conducción.

El diario ha efectuado una rápida transición en los últimos años, y el número de suscriptores ha llegado a 10 millones. Produce un podcast, The Daily, ha creado una unidad investigadora de video, comprado el sitio web deportivo The Athletic e incluso ha adquirido el popular juego de palabras Wordle.

El director del diario y presidente de The New York Times Co., A.G. Sulzberger, dijo en un memo al personal que pocos se sorprenderán con el nombramiento. Baquet le dijo que Kahn estaba mejor preparado para dirigir la redacción del Times que cualquier otro editor conocido por él.

No podríamos pedir un mejor jefe de nuestra redacción en medio de una convergencia histórica de acontecimientos, dijo A. G. Sulzberger, Como uno de los arquitectos de nuestra trasformación digital, la visión de Joe será crucial cuando buscamos ser aún más valiosos para los lectores en todo el mundo.

Kahn no estuvo disponible para hacer declaraciones el martes.

Graduado de Harvard, Kahn inició su carrera en el Dallas Morning News. Le interesaba China, y allá se encontraba cuando el Journal lo contrató en 1993. En el Times también fue reportero de negocios en Nueva York y Washington.

Junto con Baquet, Kahn ha dirigido la trasformación del Times en una operación digital, impulsado diversas formas de narrar las noticias y dirigido los esfuerzos de la empresa para tener una redacción más diversa e inclusiva, dijo Sulzberger.

Algunos interpretarán este ascenso como una señal de confianza en nuestro camino actual, dijo Sulzberger. Es cierto.

La del Times no es la única redacción que ha cambiado la jefatura. El año pasado, el Washington Post nombró a Sally Buzbee jefa de redacción; a principios de año, el Los Angeles Times contrató a Kevin Merida para la misma función y The Associated Press designó a Julie Pace para dirigir la redacción. ABC, CBS News y MSNBC también tienen nuevos jefes.

Baquet ha dirigido la redacción durante los últimos ocho años.