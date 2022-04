LO ÚLTIMO: Ucrania dice que Mariúpol aún resiste

KIEV - La viceministra ucraniana de Defensa dice que el importante puerto de Mariúpol aún resiste pese a los continuados ataques rusos.

Los defensores de la ciudad en el Mar de Azov han frenado a las considerables fuerzas rusas que sitian la ciudad, dijo el domingo Hanna Malyar. La funcionaria describió Mariúpol como un escudo que defiende Ucrania e impide que las tropas rusas que rodean la ciudad avancen hacia otras zonas del país.

Los rusos continúan los ataques aéreos sobre Mariúpol y podrían preparar un desembarco anfibio para reforzar su contingente en la ciudad, añadió Malyar.

___

KYIV, Ukraine ” Ukraine™s deputy defense minister says that the key port of Mariupol is holding despite the continuing Russian attacks.

Hanna Malyar said Sunday that the defenders of the key Sea of Azov port have tied up significant Russian forces besieging the city. She described Mariupol as a shield defending Ukraine that prevents the Russian troops encircling the city from advancing to other areas of the country.

Malyar said that the Russians have continued to hit Mariupol with air raids and were possibly preparing an amphibious landing to beef up their forces in the city.

___

MOSCÚ ” El ejército ruso ha dicho a las tropas ucranianas en la asediada ciudad de Mariúpol que si deponen las armas se les garantizará que conservan la vida.

El Ministerio ruso de Defensa hizo el anuncio el domingo por la mañana. Los ucranianos cercados en la enorme planta siderúrgica de Azovstal recibieron hasta las 13:00 (1000 GMT) para rendirse, indicó el general Mikhail Mizintsev.

No es la primera oferta similar que reciben los defensores del crucial puerto en el Mar de Azov, que lleva más de mes y medio bajo asedio. Capturar Mariúpol es un objetivo estratégico para Rusia, ya que le permitiría establecer una conexión por tierra con Crimea, que Moscú se anexionó en 2014.

La caída de Mariúpol también liberaría a las tropas rusas implicadas en el asedio para una ofensiva prevista en el corazón industrial en el este de Ucrania, el Donbás.

La planta de acero de Azovstal cubre una zona de más de 11 kilómetros cuadrados (unas 4,2 millas cuadradas) y es la última zona grande de Mariúpol aún bajo control ucraniano.

El vocero del Ministerio ruso de Defensa, el teniente general Igor Konashenkov, dijo el sábado que unos 2.500 soldados ucranianos seguían en Azovstal, una afirmación que no pudo verificarse de forma independiente. Las autoridades ucranianas no dieron cifras de defensores de la ciudad.

___

SOFíA, Bulgaria ” Bulgaria ha prohibido la entrada de barcos con bandera rusa en sus puertos del Mar Negro dentro de las sanciones ampliadas de la UE, según anuncia el domingo la Administración Marítima del país en su sitio web.

Todos los buques registrados bajo bandera rusa, así como todos los buques que han cambiado su bandera rusa, o bandera o registro marítimo a cualquier otro estado después del 24 de febrero, tienen prohibido el acceso a puertos marítimos y fluviales búlgaros, indicó la agencia.

Sólo se harán excepciones para buques en problemas o que pidan ayuda humanitaria, así como los barcos que transporten cargamentos de energía, alimentos o productos farmacéuticos a países de la UE.

___

JíRKIV, Ucrania - El bombardeo ruso de ciudades en varios puntos de Ucrania incluyó una explosión en Járkiv que destruyó una cocina comunitaria.

Periodistas de Associated Press en el lugar registraron los efectos inmediatos del aparente ataque de misil. Tres personas murieron y tres resultaron heridas el sábado por ataques de misiles en la ciudad, indicó el alcalde de Járkiv, Ihor Terekhov.

La cocina había sido instalada por World Central Kitchen, una organización del famoso cocinero José Andrés, para establecer fuentes de alimento en zonas de guerra y desastres. Andrés tuiteó que el personal de la organización no gubernamental estaba conmocionado pero a salvo.

El grupo dijo que ya tiene presencia en 30 ciudades del país, donde sirve casi 300.000 cocinas al día. Andrés señaló que el ataque en Járkiv muestra que Dar de comer en medio de una guerra insensata es un acto de valentía, de resiliencia, de resistencia y que el grupo continuaría su labor en Ucrania.