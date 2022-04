LO ÚLTIMO: Muere general ruso en batalla en Mariúpol

Los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania:

___

NUEVA YORK ” Un general ruso cuyas tropas han estado asediando el puerto ucraniano de Mariúpol fue enterrado el sábado en San Petersburgo tras morir en batalla, reveló el gobernador de la ciudad.

El mayor general Vladimir Frolov era subcomandante del Octavo Ejército, una unidad militar que los medios rusos identificaron como parte de las fuerzas que combaten en Mariúpol desde hace semanas.

El gobernador Alexander Beglov emitió un comunicado en que señaló que Frolov tuvo una muerte heroica en batalla, sin ofrecer detalles sobre cuándo y cómo murió. Las fotografías publicadas en sitios de noticias rusos mostraron su tumba en un cementerio de San Petersburgo llena de flores rojas y blancas.

Las autoridades de Ucrania han afirmado que varios generales rusos y decenas de oficiales militares de alto rango han muerto durante la guerra.

___

KIEV, Ucrania ” El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo a la prensa ucraniana que el actual sitio de Mariúpol podría frustrar cualquier intento de hallar un fin negociado de la guerra.

La destrucción de todos nuestros hombres en Mariúpol, que es lo que están haciendo, puede poner fin a cualquier formato de negociaciones, advirtió Zelenskyy en una entrevista.

La oficina del presidente indicó que la defensa de la ciudad portuaria sureña continúa, pero la situación es crítica. La batalla por Mariúpol ha tenido un costo terrible para los civiles atrapados y hambrientos. Los lugareños aseguraron haber visto soldados rusos desenterrando cadáveres de los patios residenciales y prohibiendo nuevas inhumaciones. Se desconocen las razones.

El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konashenkov, dijo el sábado que las fuerzas ucranianas fueron expulsadas de la mayor parte de la ciudad y sólo permanecen en la enorme planta siderúrgica de Azovstal.

La captura de Mariúpol permitirá a las fuerzas rusas en la península de Crimea enlazarse totalmente con los efectivos en la región del Donbás, el corazón industrial en el este de Ucrania.

___

WASHINGTON ” El canciller de Austria dijo al término de su reunión con Vladimir Putin en Moscú esta semana que el presidente ruso tiene en su propia lógica de guerra en lo que se refiere a Ucrania.

Karl Nehammer comentó a la NBC en un entrevista que a su parecer Putin cree estar ganando la guerra. Nehammer fue el primer mandatario europeo en reunirse con Putin en la capital rusa desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero.

)Tenemos que verlo a los ojos y tenemos que confrontarlo con eso, lo que nosotros estamos viendo en Ucrania, añadió el canciller.

Antes de su llegada a Moscú el lunes, Nehammer había visitado Bucha, Ucrania, la localidad en las afueras de Kiev donde las evidencias gráficas de las masacres y las torturas han salido a la luz tras el retiro de las fuerzas rusas.

Nehammer dijo en el programa Meet the Press haber confrontado a Putin con lo que vio en Bucha y no fue una conversación amistosa.

Según Nehammer, Putin dijo que cooperará con una investigación internacional, por un lado, y por la otra, me dijo que no confía en el mundo occidental. Así que este será ahora el problema en el futuro.

___

KIEV ” Las fuerzas rusas cañonearon el sábado una refinería de petróleo en la ciudad ucraniana de Lysychansk, causando un incendio enorme, afirmó el sábado un gobernador regional.

El gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai, aseguró que no es la primera vez que la refinería es atacada y acusó a Rusia de tratar de agotar los servicios de emergencias locales. Subrayó que no había combustible en la refinería en el momento del ataque y que los restos de deshechos de petróleo estaban ardiendo.

La oficina de la presidencia reportó cañoneos y ataques con misiles y artillería en las últimas 24 horas en ocho regiones: Donetsk, Luhansk, Járkiv en el este; Dnipropetrovsk, Poltava y Kirovohrad en el centro de Ucrania; y Mykolaiv y Kherson en el sur. Los ataques resaltan que todo el país sigue amenazado pese a que Rusia ha centrado su atención en una nueva ofensiva en el oriente.

En Járkiv, nueve civiles murieron y más de 50 fueron heridos el viernes, al tiempo que en la región en general se reportaron dos muertos y tres heridos, agregó el reporte.

La región de Mykolaiv fue vapuleada el viernes y el sábado. De acuerdo con la oficina presidencial, los ataques aéreos el viernes mataron a cinco e hirieron a 15. La jefa de la legislatura regional, Hanna Zamazeyeva, informó el sábado que 39 personas han sido heridas en las últimas 24 horas.

Zamazeyeva dijo que entre los blancos estaban varias manzanas residenciales en las que no hay instalaciones militares.

En tanto, la asediada ciudad portuaria de Mariúpol, en el sur, seguía resistiendo, pero la situación es crítica.

___

KIEV, Ucrania - El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que una persona murió y varias más resultaron heridas en ataques aéreos efectuados el sábado por la mañana en el distrito de Darnytski de la capital, mientras las fuerzas rusas reanudaban sus ataques dispersos contra la capital en el oeste de Ucrania.

Nuestras fuerzas de defensa aérea están haciendo todo lo posible para protegernos, pero el enemigo es insidioso y despiadado, expresó Klitschko en la app de mensajes Telegram.

Los ataques, que según el Ministerio de Defensa ruso se dirigieron a una planta de vehículos blindados en la capital ucraniana, fueron un recordatorio violento para los ucranianos y sus partidarios occidentales de que todo el país sigue bajo amenaza a pesar de que las fuerzas rusas parecen concentrarse ahora en el este, donde se teme una nueva ofensiva.

En declaraciones televisadas el sábado, Klitschko instó a los ucranianos a no regresar a Kiev todavía. Advirtió que es probable que continúen los ataques en la capital y que sus suburbios estén llenos de explosivos. No descartamos más ataques en la capital, advirtió Klitschko. No podemos prohibir, solo podemos recomendar. Si tienen la oportunidad de quedarse un poco más en las ciudades donde es más seguro, háganlo.

El alcalde de Kiev agregó que, debido a las minas, los residentes de Kiev tienen prohibido visitar parques y bosques en las áreas del noreste que limitan con territorios ocupados anteriormente por los rusos.

___

MOSCÚ ” Rusia prohíbe la entrada del primer ministro de Gran Bretaña y de una docena de altos funcionarios al país en respuesta a las sanciones británicas a Moscú por su operación militar en Ucrania.

El Ministerio de Exteriores ruso anunció la medida, que afecta a Boris Johnson, a varios ministros y a la ex primera ministra Theresa May, el sábado.

En un comunicado, el ministerio citó las acciones hostiles sin precedentes del gobierno británico, expresadas, en particular, en la imposición de sanciones contra altos funcionarios de Rusia.

El curso de acción rusófobo de las autoridades británicas tiene como principal objetivo suscitar la actitud negativa hacia nuestro país, la reducción de los lazos bilaterales en casi todas las áreas que son perjudiciales para el bienestar y los intereses de los residentes en Gran Bretaña. Cualquier ataque con sanciones se volverá inevitablemente contra sus impulsores, añadió.

El ministerio anunció el viernes en la noche la expulsión de 18 diplomáticos de la Unión Europea de Moscú, luego de que Bruselas declaró persona non grata a 19 miembros de la misión rusa ante la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Según la UE, las expulsiones son infundadas y los diplomáticos señalados estaban trabajando en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

___

LEí“POLIS, Ucrania ” El gobernador de la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, reporta ataques aéreos en el territorio el sábado en la mañana.

A través de la app de mensajería Telegram, Maksym Kozytskyy, dijo que aviones rusos Su-35 despegaron desde el aeródromo de Baranovichi, en Bielorrusia, y lanzaron misiles sobre su región.

El sistema de defensa aéreo de Ucrania derribó cuatro misiles de crucero, agregó sin ofrecer más detalles sobre posibles víctimas o daños.

___

KIEV, Ucrania ” El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informa de explosiones a primera hora del sábado en el distrito de Darnytskyi, en la parte oriental de la capital ucraniana.

Rescatistas y paramédicos trabajaban en la zona y los detalles sobre las víctimas se ofrecerán más tarde, dijo el regidor en una publicación online.

Klitschko instó a los residentes a hacer caso a las sirenas antiaéreas y advirtió a quienes han huido de la capital que, por su seguridad, no regresen por el momento.

La densa humareda que salía de la parte oriental de la ciudad podía verse desde el centro, cerca del río Dniéper.

___

KIEV, Ucrania ” Las fuerzas rusas atacaron el viernes en la noche un aeródromo en Oleksandriya, una ciudad de la región ucraniana de Kirovohrad, con misiles aéreos, afirma el alcalde, Serhiy Kuzmenko, en Facebook el sábado. No habló sobre posibles víctimas.

En la región oriental de Luhansk, los ataques nocturnos causaron un muerto y tres heridos, según el gobernador de la región, Serhiy Haidai. El operativo causó daños en los gasoductos de Severodonetsk y Lysychansk.